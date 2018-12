En tan solo 2 años, el trapero Bad Bunny es testigo de un aguacero de fama. En ese transcurso, el artista ha conquistado a miles de personas por medio de su contagiosa música y sus pintorescos atuendos.

Pero eso no es lo único por lo cual el artista oriundo del pueblo de Vega Baja ha generado interés. Y es que en los pasados días, las cámaras se enfocaron en sus declaraciones sobre el cierre de escuelas en el país, la situación de la isla tras el huracán María y la violencia de género en el país.

Hoy, el 'Conejo Malo' del trap boricua dejó nuevamente el micrófono a un lado y realizó una entrega de obsequios, que incluyó instrumentos musicales, equipo deportivo y juguetes como parte de los esfuerzos de su Fundación Good Bunny.

Desde las 4:30 de la madrugada, familias de Bayamón, Carolina, Morovis, Utuado, Toa Alta, entre otros, madrugaron para salir del Coliseo Roberto Clemente con una sonrisa, un regalo y, por qué no, un retrato con el artista.

Ese fue el caso de Yanitza Arce y sus padres Alex y Érica, quienes hicieron la travesía mañanera desde su hogar en Utuado con ansias de conocer a Bad Bunny.

Mientras tanto, a las afueras de las instalaciones del Coliseo, la personas se alineaban como si se tratara de un parque de diversiones y en un punto fueron animados con el repique de los panderos. Tras unas horas con música navideña, cerca de las 7:40 de la mañana, las bocinas soltaron la popular melodía “Estamos Bien”, sugiriendo quizá que la llegada del trapero se aproximaba.

Finalmente, y tal como estaba pautado, las puertas del Coliseo Roberto Clemente abrieron a las 8:00 a.m. Con detenimiento, niños y niñas se acercaban a recibir los obsequios. Mayormente, los juguetes entregados fueron instrumentos musicales como violines, pianos, guitarras, percusión y flautas. Otros se llevaron a casa juguetes tipo Lego y bolas de baloncesto y volleyball.

Sin embargo, más allá de recibir un regalo, Alejandro, de 8 años, y su hermana Wailany Aponte, de 19, esperaban irse a casa con una fotografía junto al artista. "Queremos verlo, a eso fue lo que vinimos. Además del regalito, queremos verlo", indicó Olga Santiago, madre de los jóvenes.

Finalmente, a eso de las 10:40 a.m., el trapero emergió ataviado con un abrigo amarillo y magenta que le cubrió la cabeza. Con la fluidez que le caracteriza, Bad Bunny soltó una sonrisa al saludar al séquito de prensa que le esperaba junto a sus seguidores.

Para el artista de 24 años de edad, su rápido ascenso a la popularidad le ha sorprendido al igual que a muchos. Incluso, confesó que apenas hace tres años presentó su carta de renuncia al supermercado para el cual trabajaba.

"Hay días que me levanto sin ánimos. Hay días que voy de camino a la tarima sin ánimos, y cuando entro y veo la reacción del público y veo a la gente contenta de verme, contenta de estar ahí, me cambia todo el mood. Me da energía, me da felicidad. Yo creo que para esto fue que nací: para darle felicidad al mundo y un día como hoy eso es lo que trato de hacer", señaló Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante.

Y así le esperaban miles de personas confiados que podrían capturar un instante junto al artista y aumentar el regocijo tras recibir un obsequio navideño.

"Esto es simplemente algo para el pueblo, para que vengan compartan, disfruten y reciban un regalo. Tantos niños que, quizá, puede ser que esta Navidad no reciban un regalo puedan encontrar uno aquí", añadió el exponente del trap.

Sin reservas ante el incremento de violencia de género

La fama y tener en la cuenta un "par de ceros", tampoco ha frenado que el artista enfile denuncias hacia injusticias que aquejan al país. Recientemente, el trapero lanzó un tema titulado "Solo de Mí", y enmarcado en el aumento de casos de violencia de género en la isla.

"Con esa canción yo no busco cambiar el mundo ni detener la violencia de género porque sé que es un trabajo más grande, un esfuerzo mayor. Yo solo quería dejar mi granito de arena y concientizar, más que a la sociedad, a mis seguidores", precisó.

Asimismo, para el artista la canción también responde a querer expresarse como un ciudadano y ser humano preocupado por la alta incidencia de casos. "Con una persona nada más que le llegue el mensaje y lo siga regando, con eso basta", admitió.

Tras el lanzamiento del tema, el trapero publicó un mensaje en sus redes sociales alertando a su fanaticada y seguidores sobre los recientes casos de violencia contra la mujer. Hasta el momento, 25 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

"No estoy seguro si las peleas de gallo son maltrato, pero la violencia de género en contra de la mujer y la cantidad absurda de mujeres que son asesinadas al mes SÍ LO ES", declaró el artista en su perfil de Instagram.

