El trapero Bad Bunny reiteró hoy que no abrirá una tercera función en la isla tras haber vendido sus conciertos pautados para el 8 y 9 de marzo de 2019.

"No hay tercera función. A lo mejor me tire un stand up comedy", soltó el artista a preguntas de la prensa durante su actividad de repartición de regalos de su Fundación Good Bunny.

Los conciertos están pautados para el 8 y 9 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico. Luego de su presentación en la isla, el exponente natural de Vega Baja comenzará una gira de conciertos en Estados Unidos.

Inclusive, en octubre, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se unió al reclamo de la fanaticada del cantante para que abriera una tercera presentación.

"Te pido a nombre del pueblo que abras una tercera función", expresó Rosselló a través de las redes sociales.

Por su parte, el trapero celebró hoy en el Coliseo Roberto Clemente, una repartición de regalos como parte de los trabajos de su Fundación Good Bunny. En el evento se repartieron cerca de 7,500 obsequios, que incluyó instrumentos musicales, equipo deportivo y juguetes educativos.

