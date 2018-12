Chente viene “explosivo” con su Radical A Fuego Tour

Aunque lleva un par de años haciendo reír al público con sus ocurrencias e irreverencias, Chente Ydrach reconoce que le provoca “nervios” presentarse en casa donde están su familia y sus panas.

El influencer boricua, que repite el standup comedy Radical A Fuego Tour este fin de semana en el teatro Tapia en San Juan, llevará su espectáculo por primera vez al Centro de Bellas Artes de Santurce el 25 de enero de 2019, función que grabará en devedé.

“Estoy volando en cantos y bien pompea’o porque todas las presentaciones han sido sold out. Ahora estoy loco por presentarme en el Bellas Artes de Santurce”, admitió entusiasmado en entrevista con Metro.

“El show está demente. El feedback que he recibido y las risas del público me demuestran que este es el show más explosivo que he hecho”, consideró quien comenzó la gira más larga de su carrera en varios estados de Estados Unidos.

El stand up comedy se nutre de anécdotas “bien personales” relacionadas con su vida amorosa y familiar, entre otros temas, como la legalización del cannabis, la iglesia y la situación actual de la isla después del huracán María.

“Es súper personal porque hablo de mi vida sexual, buleo a mi mamá y me buleo consistentemente porque mucha gente piensa que, por mi apariencia, soy mafutero”, describió.

Además, profundizó en que, gracias a las redes sociales y a sus videos de YouTube, estos le han permitido tener un acercamiento de índole más personal con el público.

“No tienes que ser fanático para entender el show, pero creo que eso le añade valor para que la gente esté bien pompe’a con mi contenido”.

En otros temas, consideró que está “brutal” que las personas salgan más a disfrutar de las obras teatrales.

“Se está trazando un camino bien nítido de acostumbrar a la gente a salir a cosas que no sean música. El boricua está acostumbrado a ir a conciertos o de chinchorreo. El hecho de que estemos viendo más actos grandes escénicos, no necesariamente musicales, es cabrón”, puntualizó.

Para más información acceda tickterapr.com