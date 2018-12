Lorel Crespo anuncia su embarazo

La comediante Lorel Crespo anunció hoy que está nuevamente a la espera de un bebé.

Mediante un comunicado de prensa, Crespo, conocida por el personaje de "Lucía", dio a conocer la feliz noticia junto a su esposo Víctor.

"Mi esposo, Víctor y yo guardamos en nuestros corazones cada gesto de amor, cada palabra de aliento y cada oración que nos ha acompañado desde el día en que perdimos a nuestro hijo Mauricio. Sin lugar a dudas, es muchísima la gente que nos quiere bien y ese amor nos ha cubierto de manera muy especial. He orado mucho y he pensado mucho sobre si debía o no decir. Escuché opiniones sobre las posibles consecuencias de publicarlo, validé cada una de las sugerencias de mi entorno, pero sobre el temor, la incertidumbre y el proceso está Dios y Su voluntad sobre mi vida…nuestras vidas y nuestra familia. Somos tal cual nos perciben, sin más ni menos y así como el dolor nos transformó, estamos conscientes de que también ha transformado corazones y vidas para la Gloria de Dios. Reconociendo que nuestro testimonio y el propósito de Dios está directamente ligado a nuestra transparencia y honestidad. Hoy con inmensa alegría, esperanza, temor pero cubiertos de absoluta Fe, les compartimos que nuevamente Dios ha depositado en mi vientre un corazoncito que late fuertemente".

Al tiempo en que confesó que "no es fácil guardar un secreto que visiblemente se descubre cada vez que alguien me ve y me reconoce. Imaginarán que tampoco es fácil esta etapa cargada de emociones mixtas. Sin embargo, reconocemos la Soberanía de Dios y Su control absoluto sobre nuestras vidas, suyos somos y en Él depositamos antes, ahora y siempre nuestra confianza y esperanza. Agradecemos el amor que nos demuestran diariamente, contamos con sus oraciones y agradecemos el espacio necesario para crecer, manejar y vivirnos la bendición de esta nueva etapa. Dios los bendiga. Con amor, Lorel y Víctor".

Hace unos meses Crespo vivió uno de los momentos más dolorosos al perder a su pequeño hijo Mauricio en su octavo mes de embarazo.