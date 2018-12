''The Tonight Show'' hará programa especial en P.R. para la obra de Hamilton

El comediante Jimmy Fallon del programa ''The Tonight Show'' anunció esta noche que hará un episodio especial en Puerto Rico.

El mismo será el próximo 15 de enero, con motivo a la puesta en escena del musical ''Hamilton", así lo anunció Fallon en compañía del dramaturgo Lin Manuel Miranda, quien fue el invitado de esta noche en el programa, y quien además encarna a Alexander Hamilton en la obra.

“Hamilton” se presentará del 8 al 27 de enero del 2019 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

With @lin_manuel and @HamiltonMusical, The Tonight Show is doing a special episode in Puerto Rico on January 15th! #FallonTonight pic.twitter.com/Ub6VgrnGMU

— Fallon Tonight (@FallonTonight) December 18, 2018