Shazam! sí conectaría con el universo cinematográfico DCEU

Desde hace meses es un misterio absoluto cuál será el destino final del Universo Cinematográfico Extendido de DC (DCEU). Luego del fracaso relativo en taquilla de Justice League y el pleito con Zack Snyder; ha habido algunos cambios drásticos en Warner.

Con el nuevo giro de Aquaman, la secuela de Wonder Woman y Shazam! parece que la franquicia cambiará su tono oscuro, complicado y solemne por algo más accesible a todo el público.

Parecía que el DCEU ya habría quedado enterrado bien atrás. Pero Zachary Levi, protagonista de Shazam! acaba de revelar a través de Twitter, que su película en realidad tendrá conexiones con ese mundo:

The movie is completely trackable on its own merit. That said, there a lot of fun little nods/homages/Easter eggs that can be enjoyed should one be caught up in the DCEU. 🤙 https://t.co/JrqbcSLbXN

— Zachary Levi (@ZacharyLevi) December 15, 2018