Orgullosa Kiara Liz Ortega de su desempeño en Miss Universe

View this post on Instagram

A women who help other women to shine, knows that there is space and light for all. Women in our society have the responsibility to respect, unite and show the world the wonderful strength that exists when we support each other. Recognizing the value, beauty and talents among us adds value to each one of us. All human beings have dreams, and we work for them, so here we are working to put the name of our country very high. We are authentic, unique and wonderful and we are having the lime of our lives 💕 We are empowered women that we admire and support. We are women who want to do our part to achieve a change in the universe. We are women who know what we want and are working to achieve it.✨ Las mujeres que ayudan a otras a brillar, saben que hay espacio y luz para todas. Las mujeres tenemos la responsabilidad de respetarnos, unirnos y demostrarle al mundo la fuerza maravillosa que existe cuando nos apoyamos unas a las otras. Reconocer el valor, la belleza y los talentos entre nosotras nos añade valor. Todos los seres humanos tenemos sueños y trabajamos para ellos, aquí estamos nosotras trabajando cada una por poner el nombre de nuestra patria en alto. Somos auténticas, únicas y maravillosas. Somos mujeres empoderadas que nos admiramos y apoyamos. Somos mujeres que queremos poner nuestro granito de arena para lograr un cambio en el universo. Somos mujeres que sabemos lo que queremos y estamos trabajando para conseguirlo.💕 Gracias @claropr por la red más poderosa. #confidentlybeautiful #YosoPuertoRico #KiaraLiz #MissUniverse #MissPuertoRico #MissUniverse2018 #Bangkok #Thailand #claropr

A post shared by Kiara Liz Ortega (@kiara.lizpr) on Dec 15, 2018 at 12:02pm PST