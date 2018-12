Luis Miguel habla tras abucheos en concierto

Luis Miguel sigue dando de qué hablar principalmente por las críticas que ha recibido durante sus presentaciones.

Y es que "El Sol" se encuentra realizando su gira "¡México por siempre!" en la que interpreta sus más grandes éxitos; sin embargo en diversas ocasiones, Luis Miguel ha sido duramente criticado debido a retrasos en la hora de inicio de sus conciertos, cancelaciones y su forma de cantar.

El pasado 10 de diciembre, el interprete de "La incondicional" ofreció un concierto en el Auditorio Nacional, el cual dejó muy enojados a muchos de sus seguidores quienes lo abuchearon durante su presentación.

Pero Luis Miguel no se quedó callado y confesó que él se ha equivocado y ha aprendido de sus errores.

"Me he equivocado muchas veces. Es parte de la vida. Aprender de las equivocaciones y de los errores, es cierto, ¿no? Siempre hay montañas que subir y hay que bajar a los valles y volver a subir las montañas y volver a bajar a los valles porque en las montañas, de beber, no hay. Si no hay errores en una vida y no buscas las soluciones ¿pues entonces qué aprendiste? Nada. Hay subidas y bajadas", mencionó Luis Miguel.