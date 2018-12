Desirée Lowry reacciona a la participación de Kiara Liz en Miss Universe

La extenedora de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico Desirée Lowry aseguró esta tarde en entrevista radial que por primera vez en 9 años no vio el certamen internacional celebrado anoche en Tailandia, y donde la representante de Puerto Rico Kiara Liz Ortega logró entrar al top de las cinco finalistas.

En el espacio radial de La X junto a Red Shadow y Deddie Romero, Lowry confesó que "es la primera vez en 9 años que no fui al concurso, no lo vio, pero sí me topé con la sorpresa esta mañana y de verdad que estoy muy feliz por nuestra reina Kiara Liz que quedó cinco finalista y me da mucha alegría saberlo".

Mientras se transmitía el Miss Universe, Lowry expresó que veía en el cine la película Aquaman.

La ganadora de la noche resultó ser Miss Filipinas, Catriona Gray.

Actualmente, la ex Miss Universo, Denise Quiñones es quien dirige la organización local, tras la controversial salida de Lowry.