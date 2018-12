Daniela Droz celebra cumpleaños de 'Kennito'

View this post on Instagram

Hoy fué un domingo hermoso celebrando los 5 de #mipeludo #kennitocumple5 , todo quedó tan lindo, Kennito es súper fan de los pulpos y estaba q no cabía de la emoción con el hermoso diseño, coordinación y decoración de @profesoradorcaortiz @eventosdydpr , Bizcocho espectacular,dulces y galletitas by @jireh_balloons , globos brutales en forma de pulpo y más by @lmcreations_event

