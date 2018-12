Alexandra Fuentes sigue celebrando su segunda boda con David Bernier

View this post on Instagram

Anoche vivimos momentos maravillosos David y yo. Ver a nuestro hijo Adrián cantando con Miranda mientras caminaba al altar con mi papá, ha sido uno de los momentos más felices de nosotros. ¡Gracias por sus mensajes!

A post shared by Alexandra Fuentes (@alexandrafuentes) on Dec 16, 2018 at 6:18am PST