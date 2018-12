Chascas presenta The End of The World en Estados Unidos

José Ignacio Valenzuela, mejor conocido como Chascas, uno de los autores nombrados por el New York Times choices como unos de los diez mejores autores latinoamericanos de su tiempo, presenta To The End of The World, la versión en inglés del primer libro de su internacionalmente aclamada trilogía del Malamor.

Después de una larga espera, el libro ya está disponible en todas las plataformas digitales y librerías de todo el país y el mundo, por parte de editorial Deletrea Books & Content.

El amor, la traición y la fantasía chocan en una historia donde "un viaje al fin del mundo" se convierte en la máxima búsqueda de supervivencia. Después de recibir un extraño mensaje de texto de su alejada mejor amiga, Angela se embarca en un viaje desde Santiago hasta Almahue, un pueblo de la Patagonia que, según la leyenda, ha sido maldecido a vivir sin amor o enfrentar la muerte.

El engaño y el misterio se desarrollan, a medida que el verdadero amor deja a Angela desafiando la leyenda del pueblo y sus propias creencias sobre el amor y la amistad. La historia intrincada, visualmente poderosa y de suspenso mantiene a los lectores al borde de su asiento de principio a fin.

Ante una casa llena en una librería de Miami, Chascas dijo: “Amo a la mujer, y no se ha escrito lo suficiente sobre su valentía”, refiriéndose al empoderamiento de niñas y mujeres a través de personajes fuertes y valientes, y la interacción de estos con la sociedad.

El autor ha ocupado esta última parte del año en una gira de medios para promocionar el importante lanzamiento, y ha estado en ciudades como Miami, Chicago, New York City, Houston, Los Ángeles y otras ciudades claves, además de importantes ferias de libros.

A Chascas le gusta conocer a sus nuevos lectores porque escribe para ellos. Regularmente, participa en charlas en toda la región de América Latina y tiene un seguimiento masivo en línea. Los personajes de Malamor son amados fuera de los EE. UU. y los libros se han convertido en una lectura obligatoria para la escuela secundaria en varios países. Mientras que la Trilogía de Malamor se inscribe en el género de jóvenes adultos, ha sido acogida por audiencias de todas las edades. Aurora Lauzardo y David Gasser fueron los responsables de la traducción.

To the End of the World está disponible en librerías en Estados Unidos y en plataformas digitales, como Amazon, tanto en libros electrónicos como impresos. También está disponible a través de los principales mayoristas.

Sigue las aventuras en línea: @malamortrilogy #MalamorTrilogy www.malamortrilogy.com