Wapa presenta su programación para el 2019

Wapa Televisión celebró esta noche los logros del 2018 y la programación que transmitirá en el 2019. Bajo el lema, Wapa Brilla, los ejecutivos del canal, acompañados por sus talentos, le presentaron a sus clientes un adelanto de la variedad que ofrecerán a los televidentes el próximo año.

Noticentro y los programas locales se mantienen como protagonistas de la oferta de programación. Con más de 40 horas semanales de noticias programas y originales, Wapa mantiene su liderazgo como el Canal de mayor taller en la Isla. Por lo tanto, Pégate al Mediodía, Viva la tarde, Lo sé todo, El Remix, Ahí está la verdad y Angelique El Especial son parte de la apuesta para el próximo año. De igual manera, el equipo de Noticentro, el único que cuenta con una edición matutina, continúa a paso firme comprometido y enfocado en informar a los televidentes dentro y fuera de la Isla con la credibilidad y objetividad que los caracteriza.

En el 2019, llegan dos nuevas producciones que estarán en la boca de todos. Se trata de un concepto que ha revolucionado los formatos de canto en los mercados que se ha presentado, en el que los competidores luchan por ganar la silla que los llevará a la fama en el programa The Four. Además, la producción número uno de la Latinoamérica llega a Puerto Rico. Se trata de Guerreros, con la animación de Jaime Mayol e Ivonne Orsini. En este formato de competencia en vivo, los concursantes boricuas serán sometidos a una serie de pruebas físicas y mentales a través de juegos de destreza, cuestionarios de cultura general y la capacidad de trabajar en equipo.

Wapa también se distingue por su variada oferta de teleseries. En el 2019, el público podrá esperar nuevas producciones turcas como Lifeline, Our Story, Alas Rotas, Endless Love, Bitter Land y Broken Pieces. Además, regresa la tan esperada segunda temporada de Mujer. En cuanto a las series norteamericanas, estrenarán The Good Doctor y SWAT, así como las nuevas temporadas de Chicago Fire, Chicago PD, Chicago MED, NCIS L.A., Greys Anatomy, Hawaii 5.0, Lethal Weapon y The Blacklist.

Otra de las series que están en la plantilla cuenta la historia de una mujer que traicionó su inocencia por su deseo de llegar a la fama en la producción colombiana La Reina del Flow. También, conocerán el amor convertido en canción con la historia basada en la vida de la cantante mexicana Paquita La del Barrio. Mientras que Las Muñecas de la Mafia regresan para vengarse de sus hombres en la segunda temporada de esta exitosa teleserie.

En el 2019, los televidentes podrán disfrutar del estreno de grandes producciones de Hollywood que se presentan de lunes a viernes a las 7:00pm. Algunas de ellas son: Mission Impossible: Rogue Nation, Transformers: The Last Knight, XXX: The Return of the Xander Cage, Instructions Not Included, Moana, Despicable Me 3, Trolls, 50 Shades Darker, Logan, The Accountant, Independence Day: Resurgence, Lego: Ninja Movie, Batman vs Superman y Wonder Woman, entre muchas otras.

En el 2018, Wapa se estrenó como dueño de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico y llevó el certamen a otro nivel con la elección de Kiara Liz Ortega, quien es una de las candidatas favoritas en Miss Universo que se transmitirá por Wapa el domingo a las 8pm. Por lo tanto, la belleza continúa en casa y en el 2019, el público podrá esperar un certamen de igual calidad, dirigido por la ex Miss Universo Denise Quiñones.

Por su parte, los amantes del deporte cada vez tendrán más alternativas de sus Ligas favoritas y, sobre todo, para disfrutar del desempeño de los boricuas. Este año, Puerto Rico fue testigo del logro más importante para un puertorriqueño en las Grandes Ligas, a través de Wapa Deportes. El continuo crecimiento y la solidez del Canal le han permitido renovar el contrato de exclusividad con MLB para la transmisión de los juegos de temporada, postemporada y Serie Mundial. También, se transmitirá, por primera vez, el Juego de Estrellas, donde el boricua Alex Cora dirigirá la Liga Americana. Y, por si fuera poco, la ceremonia de Hall of Fame desde Cooperstown será histórica, pues nuestro Edgar Martínez podría unirse al grupo de los inmortales de Puerto Rico. En el béisbol, también se presentará el Clásico en el mes de octubre.

Indiscutiblemente, Wapa Deportes se convierte en la casa del baloncesto al integrarse los principales eventos mundiales de este deporte. Los fanáticos tendrán acceso a 70 juegos de NBA, así como a toda la temporada del BSN masculino y femenino para seguir impulsando y haciendo brillar a nuestros atletas. También, presentará la tercera ventana del Torneo FIBA Masculino, donde el equipo de Puerto Rico se medirá ante Argentina y Uruguay en el Coliseo Roberto Clemente y la Copa Mundial desde China. De igual manera, transmitirá el Torneo Clasificatorio 3×3 y el Americup Femenino, ambos eventos se celebrarán en San Juan. Y, para cerrar el año, presentarán la primera ventana clasificatoria para el Americup Masculino 2021.

Reconociendo la importancia y el crecimiento de la era digital, Wapa se ha diversificado y ha fortalecido su plataforma, que integra a Wapa.tv y sus redes sociales. Puedes conectarte cuando quieras y desde donde quieras con los talentos, tus programas favoritos y mantenerte informado en todo momento por el equipo líder de noticias del país. Por eso, este año, se invirtió en nueva tecnología para innovar y ofrecer una experiencia más interactiva a los televidentes.

Con la creación de la División Contenido 360, la plataforma digital de Wapa aumentó dramáticamente el “engagement” de los usuarios a través de ¨reality shows¨ como Ya somos 4 con Burbu, Las Aventuras del Red y Cásate Conmigo. A principios del 2019, presentarán un nuevo “reality”, exclusivo para digital con una de las personalidades más seguidas de la Isla en Maripily es Maripily, en el que la modelo compartirá su vida con el público. También, se presentarán producciones digitales originales como Men’s SquadMi Gran Mundo (Karla Michelle) y nuevas temporadas de Dog Guru y Christmas con Los Ayuso-Burgos (Burbu con Burbu y su familia).

Por su parte, el canal hermano en los Estados Unidos, Wapa América, se ha convertido en la conexión de los puertorriqueños en la diáspora con su Isla. Llegando a más de cinco millones hogares, continuará como principal medio de exportación para la programación local y los talentos de Wapa Televisión, así como de los deportes de Puerto Rico.

Durante la presentación oficial de los ejecutivos del canal, Alan Sokol, CEO de Hemisphere Media Group, Javier Maynulet, presidente de Wapa TV, Jimmy Arteaga, presidente de programación, Jonathan García, vicepresidente de ventas y Paco Vargas ofrecieron mensajes breves y contundentes para agradecerles al público y a los clientes todo el apoyo en el 2018 que fue un año muy retante para todos. Entre los invitados especiales, se dieron cita los lanzadores de Grandes Ligas, Edwin ¨Sugar¨ Díaz, quien recientemente fue recibido por los Mets de New York, así como José Berríos de los Minnesota Twins y la Selección Nacional de Baloncesto Femenino.