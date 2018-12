Kendrick Lamar es el más nominado en los Grammy

Kendrick Lamar, Drake y Brandi Carlile competirán en las tres principales categorías de los Grammy en 2019 en una edición en la que las mujeres también tendrán una importante participación.

Carilie es una de las cinco mujeres nominadas a álbum del año junto con Cardi B, Kacey Musgraves, Janelle Monae y H.E.R. Post Malone, Drake y la banda sonora de Lamar para "Black Panther" también se medirán por el premio.

"All the Stars" de Lamar y SZA está nominada a grabación y canción del año. Cinco canciones más fueron nominadas en ambas categorías incluyendo “Shallow” de Lady Gaga y Bradley Cooper, "This Is America" de Childish Gambino, "God's Plan" de Drake, "The Middle" de Zedd, Maren Morris y Grey y "The Joke" de Carlile.

Seis de los ocho nominados a mejor nuevo artista son mujeres incluyendo H.E.R., Chloe x Halle, Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith.

Las nominaciones fueron anunciadas en "CBS This Morning" y Apple Music.