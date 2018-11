La Burbu se va para la República Dominicana

Angelique Burgos continua ascenciendo su proyección en los medios de comunicación masiva, pues ahora también incursiona en el cine.

Muy animada contó Metro que ansiaba una oportunidad en la pantalla grande y se le dio. La próxima semana comenzará a rodar en República Dominicana la comedia La Maravilla en la que interpretará a la madre del influencer Pio La Ditingancia.

La también empresaria que lanzó una segunda serie de sus splashes inspirada en sus “tres hombres” (Kokoh, Red y Lala), compartió que: “Estoy bien agradecida con esta oportunidad que me ha dado la vida. La estaba esperando y al fin llego, al momento de Dios. El jueves ya me voy para Santo Domingo porque es una película de estas fusionadas, mitad puertorriqueña y mitad dominicana, que les ha ido muy bien. Esta vez me incluyeron en las propuestas y vamos arriesgarnos por ahí".

“Hago de la madre que parió a Pio La Ditingancia supuestamente. A mí me encanta el cine y jamás pensé verme ahí. Para mí ha sido un honor y vamos aprovecharlo", sostuvo.

De su regreso a la radio, reiteró que aunque lo suyo no es madrugar, sus compañeros de labores la hacen sentir muy bien.

“Este es un programa ya existente y yo me estoy integrando a la ecuación pero me siempre me han hecho sentir parte del proyecto. De verdad, me han hecho sentir muy bien mis compañeros de El Despelote”, comunicó la colega del locutor Rocky The Kid de El Despelote de La Nueva 94FM.

Las Navidades las pasará en familia

"A mí me encantan las Navidades porque para mí esta época tiene mucho significado, aparte del lechón y todo lo que nos 'mandamos', el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de nuestro Salvador. En Navidad es el momento en que cada uno separa un ratito para compartir con su familia y atesoro siempre eso. Nos puede dar melancolía pero la Navidad es una época bien bonita", puntualizó.

Compartirá con el público

Como parte del lanzamiento de su nueva colección de splashes, la animadora estará realizando una firma de autógrafos el sábado, 8 de diciembre, a las 3:00 de la tarde en la farmacia Mi Sueño en el pueblo de Aguadilla.

Los splahses ya están disponibles en farmacias y perfumerías locales alrededor de la Isla y también en el portal de compras Amazon.