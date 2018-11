Covi Quintana llega Sin Pausa

La cantautora dominicana promueve en la isla su segunda producción musical Sin Pausa.

El álbum compila 14 canciones cargadas de historias y vivencias de la intérprete de pop.

“Son cosas que me pasan, que me despiertan a las 3:00 de la mañana, y me dicen Covi coge la guitarra. Ahora mismo me inspira el amor, porque Covi está enamorada y es lo que resalto con mis canciones”, manifestó entusiasmada.

No obstante, aclaró que "también le canto al desamor porque también he sufrido un poquito a mi corta edad (25 años)”.

Como refentes musicales mencionó a Kany García, Tommy Torres y Alejandro Sanz.

La también guitarrista autodidacta, abrirá el concierto de Juan Luis Guerra en República Dominicana, pautado para el 1ero. de diciembre. En Puerto Rico abriría el concierto de Manuel Medrano en el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), pero este se pospuso hasta nuevo aviso.

Escucha a Covi Quintana: