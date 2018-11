Kany García desfila con su novia en los Latin Grammy 2018

View this post on Instagram

Que momento tan perfecto para abrir mi corazón y mostrarme tal cual soy siendo el fin de semana de enamorados. El amor siempre triunfa, siempre libera y siempre transforma. Hoy quiero dejar mis miedos a un lado y encarar mi verdad. Es así q les comparto una foto bien especial con esta mujer extraordinaria que me ha robado el corazón, que me hace feliz y que suma a mi vida. Porque creo que lo bueno no se esconde sino que se comparte. Porque si algo no sufre de pecado es el amor y porque al final del camino quiero mirarme de frente y abrazarme sabiendo que en mi vida siempre me fui fiel. Es así que les comparto mi plenitud. Cuando se habla con amor y con verdad solo cosas buenas pueden pasar.🙏🏼

