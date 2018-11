Julián Rivera: de la milicia a la pasarela

El joven puertorriqueño Julián Rivera, quien se convirtió hace unas semanas en Míster International Puerto Rico 2018, dejó a un lado su carrera de bioquímico para escalar en el mundo del modelaje y ascender a la actuación.

Metro Puerto Rico Lista Kiara Liz para su hora en Miss Universo El certamen de Miss Universo 2018 se efectuará en Tailandia el 16 de diciembre

Rivera, de 29 años, contó en entrevista con Metro cómo pasó de ser un sargento del Ejército de Estados Unidos a convertirse en un representante de la belleza masculina puertorriqueña en un afamado certamen internacional fundado en el año 2006.

“Julián es un chico que nació en Bayamón, criado en Dorado y vive en Vega Alta. Ha viajado bastante el mundo en poco tiempo de su vida. Comenzó como un estudiante a la Universidad de Puerto Rico y después de transfirió al Ejército de Estados Unidos. Ahí terminé mis estudios y serví como bioquímico por varios años. Después me fui a Puerto Rico y empecé a crecer en el área de la industria hospitalaria que no tenía nada que ver con el modelaje", dijo Rivera.

El nuevo rey de la bella borinqueña indicó que trabajar en la industria hospitalaria le brindó las herramientas para ser más humano y amigable con las personas.

"En la milicia fui sargento y en esa industria aprendí a cambiar un poco mi carácter porque en la milicia el trato era más estricto. El cambio fue un poco drástico para mí, pero la industria hospitalaria me enseñó a sonreír y ser una persona más amigable y entretenida. Poco a poco me empezó a gustar el modelaje gracias a un trabajo que surgió de la nada".

Aunque pensó que su primer trabajo como modelo sería el único, la vida le tenía preparado otro plan para su vida. "A la revista donde salieron las fotos les encantó como proyecté y me invitaron para otro evento. Después de ahí, el diseñador Leonardo Suria le gustó también como trabajaba… y poco a poco fuimos creciendo en el área de modelaje. Luego mi agencia de modelaje me contactó y lo demás es historia".















Publicidad















El puertorriqueño se describe como una persona jovial, aventurero y un apasionado de las artes.

Sobre su participación en el concurso donde se impuso a otros 11 jóvenes, Julián manifestó que fue su primer certamen y absorbió la experiencia y consejos de otros concursantes que son veteranos en el campo del modelaje.

"Fue un poco confuso para mí al principio en el sentido que no quería entrar al certamen, pero a la misma vez quería. Veía que tenía el potencial, pero para ese tiempo no creía en mí. Todo el mundo me decía ‘métete, dale que puedes hacerlo. Tienes el potencial y vas a ganar’. Después que entro dije ‘vamos a meter mano aquí, vamos a trabajar' y lograr el motivo de lo que quería hacer", sostuvo el modelo que disfruta realizar turismo interno y viajar el mundo.

Este añadió que: “Me preparé junto con ellos. Aprendí mucho de esos veteranos y trataba de hacer preguntar de qué yo podía hacer y qué no podía hacer. Le preguntaba de qué cosas podía elaborar en esta industria del modelaje. En parte no solamente fue esfuerzo mío sino que la ayuda de ellos también me hizo crecer y ganar este concurso".

El boricua espera que su experiencia como actor y su forma de ser lo ayuden a obtener un buen desempeño en el certamen internacional, el cual se efectuará entre los primeros meses del próximo año en un país asiático.

"Además de mi experiencia como actor, el conocimiento que tengo sobre mi cultura y la manera de ser mía. Esa sería mi carta de presentación. Siento que tengo todas las herramientas disponibles para llegar hacerlo".

De no lograr el cetro internacional, el bioquímico de profesión continuará su preparación para convertirse en un afamado actor. "Quiero seguir más en el área actoral. Quiero convertirme en un actor reconocido. Quiero llegar a Hollywood, Europa, Bollywood, donde sea que yo siga esa carrera. Me encantaría seguir, pero también ir un poco más allá. Si financieramente puedo hacerlo, me gustaría ser director de cine. Quisiera prepararme mucho más en ese campo".

Julián Rivera pretende realizar una carrera exitosa en el mundo de la actuación. Foto: Perla Alessandra Hernández/ Metro P. R.

“No deberían de existir los estereotipos"

De los estereotipos en los concursos de belleza, Julián enfatizó a este diario que "no deberían de existir los estereotipos"". L

"Los estereotipos lo que hacen es limitarnos y crear un conflicto que no debería existir. El concurso es más bien proyectar lo que es una persona y el modelo a seguir. No deberían juzgar por tu preferencia sexual, ni estatus político o financiero. Esos estereotipos deberían eliminarse para la competencia”.

Por su parte, sobre la polémica de que transgéneros participen en concursos de mujeres o hombres biológicos, Rivera se mostró a favor del cambio de esa norma.

“Tengo muchas amistades que son transgéneros y amistades de la comunidad LGBTT. Si entran a la competencia, mejor porque es un reto para la persona e irse fuera de lo que estamos acostumbrados. Es admirable que estén yéndose por encima de todas las cosas. Entiendo que los transgéneros si están enfocados y quieren lograr un objetivo, entiendo que pueden hacerlo".

Invita a otros a ser místers

El nuevo Míster International Puerto Rico instó a los jóvenes que tengan el deseo de participar en el concurso de belleza a no dejarlo en una posibilidad.

“Este certamen no está hecho solamente para mostrar solo un cuerpo bonito ni una cara bonita. Les exhorto a todos los que no se atrevan o se sientan inseguros como me sentía yo para entrar, que lo hagan. El certamen es buenísimo y muy motivador. Les va ayudar a emprender todos los objetivos que tengan para tu vida y tu carrera".

Julián insta a cooperar con causa de la Fundación Ricky Martin: