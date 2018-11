Deborah Aurora: Trovadora con estilo propio

La joven trovadora Deborah Aurora Rodríguez Díaz se destaca en la improvisación con su poder de la palabra.

Esta forma de expresión tradicional la ha llevado a crear su propio estilo, abriendo la décima a diversos espacios.

Rodríguez Díaz comenzó a cantar trova a los ocho años: “Porque mi tío me trajo un disco de la familia Sanabria, me puso una canción y me dijo: ‘Esta canción se parece a ti’”.

“Me aprendí la canción y luego, en la escuela, los maestros me apoyaron y me enseñaron otros estilos de trova”, recordó.

Tanto se entusiasmó con este género musical que se animó a participar en las competencias de trova de la escuela del Departamento de Educación y obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el concurso de trovadores de la Fiesta de la Lengua, bajo la categoría de improvisación, en 2007 y 2013.

Además, conquistó el tercer y el segundo lugar del concurso de trovadores del Festival Criollo de Caguas en 2015 y 2016, respectivamente.

La estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, no solo improvisa, sino que también escribe décimas.

“He representado a Puerto Rico en la VI y VII Jornada Iberoamericana de Niños y Jóvenes Poetas, Troveros y Versadores que se celebró en Colombia (2015) y en México (2016). También, participé en el Festival Internacional de Payadores en Casablanca, Chile (2016)”, contó quien también forma parte de la Orquesta Nacional Criolla Mapeyé.

La también creadora de contenidos Para La Naturaleza, manifestó además: “Encontré en la décima una estrofa en la que podía hacer poesía y cantar al mismo tiempo”.

“Hay muchos trovadores que son intérpretes, pero también hay otros que, además de poder cantar la décima, improvisan con el pie forzado, como en mi caso. Siempre tuve esa curiosidad de aprender e investigar este género. Siempre he sentido pasión por el lenguaje y, por eso, también estudié periodismo. Me gustan mucho las letras”, reveló sobre su fascinación por las comunicaciones.

El cantar también le ha permitido tener dominio de la palabra para abrirse puertas en diversas facetas profesionales.

“La gente piensa que la trova no es un género con el cual uno pueda sobresalir, porque no es un género comercial, es un género tradicional. Pero pienso que hay muchas oportunidades. He tenido muchísimas experiencias, y ahora voy a hacer una serie de presentaciones en Estados Unidos, que me da la oportunidad de compartir las tradición con gente que la añora y la extraña”, destacó.

Próximamente, Rodríguez Díaz será parte del Primer Encuentro Iberoamericano de Mujeres Improvisadoras que se celebrará en abril en México, y en junio, participará en el 50 aniversario de la Jornada Cucalambeana en Las Tunas, Cuba.

“Creo que me voy encaminando a poder abrir la décima a otros espacios, sin limitarme a los temas que siempre trabajamos en Puerto Rico, para darle un refresh a la trova. No solo para hacer referencia al jíbaro o a las Navidades”, puntualizó.