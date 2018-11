Maripily estalla contra "las envidiosas" tras triunfar en el fisiculturismo

View this post on Instagram

@rompecuello_247 Son frustradas y por eso siempre se estancarán donde están, pues la envidia no la dejan superarse..😂 Dios mío que mucha 💩hablan. Puñeta yo no vivo del físiculturismo esto es un hobby para mi de yo coger experiencia y montar mi propio gimnasio en Miami que pronto viene🤣 para poder ayudar a otras mujeres .. Gracias a Dios soy una Mujer exitosa pues en mi vida la envidia no existe soy muy segura del mujeron que soy a mis 41 años de edad .. 💪🏽Y de lo que quiero en mi vida …🙌🏽 Esto que está pasando me da más fuerza para seguir perfeccionándome y ponerme más dura 💪🏽 para mi próxima competencia en un mes 🏋🏾‍♀️me encanta mortificar a las envidiosas. 🤣😂 mira que rica estoy 😋 @rompecuello_247 esto está cabron 🤣😂 y yo ya llegue a mi penhouse en Miami relaxxxx… con una vista cabrona😂🤣 Jajajaaa! 🤣Que viva la falta de atención de los parásitos 🐛 Y las envidiosas que se esconden detrás de un micrófono 🎤 y no me superarán jamassss…. 🤣😂 Recuerden dime que no puedo hacerlo y tendré un motivo más para lograrlo ..❤️ Me retiro lentamente para ponerle orita mi foto de las Buenas Noches….😂🤣

A post shared by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on Nov 13, 2018 at 6:53pm PST