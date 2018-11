Miss Universe Puerto Rico 2018, Kiara Liz Ortega, compartió con uno de los 'coaches' de pasarela más famosos en la insdustria de la moda durante el viaje relámpago que dio ayer martes, a la ciudad de Nueva York.

Metro Puerto Rico Lista Kiara Liz para su hora en Miss Universo El certamen de Miss Universo 2018 se efectuará en Tailandia el 16 de diciembre

A través de una imagen que se hizo viral en las redes sociales, la beldad de 25 años compartió con J. Alexander, mejor conocido como Miss J. del 'reality show' "America's Next Top Model". Este fue juez del ciclo 5 al 14 de la competencia que anima y produce la supermodelo estadounidense Tyra Banks.

La modelo boricua viajó ayer a La Gran Manzana junto a la directora del certamen, Denise Quiñones, para participar de una sesión de fotos con la revista Jez Magazine y en la noche de hoy miércoles, estará presente en el evento "The Spotlight Fundraiser for the Childrens of Puerto Rico".

A pocos días de ganar la corona el pasado 20 de septiembre, la rincoeña viajó a París, Francia, para presenciar varios desfiles de moda de la marca L'Oréal Paris. Allí tuvo la oportunidad de entrevistar a la actriz y productora Eva Longoria.

Kiara viajará el próximo 27 de noviembre a Tailandia, donde representará a la isla en la edición número 67 de Miss Universo. Estará buscará una clasificación para Puerto Rico tras cuatro años de ausencia en el cuadro de las semifinalistas. La última fue Monic Marie Pérez en Miss Universo 2013, donde llegó Top 16.

La noche final del concurso se llevará acabo el domingo, 16 de diciembre. La sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters entregará su cetro al final del evento.

Kiara Ortega se codea con famoso juez de America's Next Top Model (foto)

Miss Universe Puerto Rico con Jay Alexander, recordado por ser maestro de pasarela y juez de America's Next Top Model 😍✨ pic.twitter.com/pnciSaAUdQ — Mr. Harry Rodz (@rodz_harry) November 14, 2018

Kiara visita la redacción de Metro P. R.















Publicidad















Video recomendado:

Nueva foto oficial de Kiara Liz Ortega: