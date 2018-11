Lista Kiara Liz para su hora en Miss Universo

La puertorriqueña Kiara Liz Ortega Delgado se encuentra a dos semanas de emprender su camino hacia Tailandia, donde representará a la isla en Miss Universo 2018. Esta habló con Metro sobre su preparación, su traje típico, su mayor competencia en el certamen y qué hará en la noche final para lograr la sexta corona para Puerto Rico.















De su preparación, la rincoeña contó que sus días comienzan a las 6:00 de la mañana para realizar ejercicios y tomar clases de arreglo personal, pasarela, fogueos de prensa y dicción, entre otras.

Sobre su peso, la beldad expresó a este diario que no le gustaría perder más libras. Cuando participó en Miss Universe Puerto Rico hace unos meses perdió 20 libras.

“Yo llegué a las 120 libras. A mí no me gustaría adelgazar mucho. Nos queremos mantener en ese peso, pero sí quiero bajar el por ciento de grasa y recuperarlo en músculos. Eso es lo que estamos haciendo, como levantando pesas y poco cardio”, dijo Kiara.

Aunque no dio muchos detalles de lo que será su traje típico, la boricua de 25 años indicó que será “grande” y “colorido”.

“Tiene muchos materiales, distintos todos. Yo creo que esa es la información que te puedo dar”, dijo Ortega Delgado entre risas.

Del apoyo y mensajes que ha recibido de fans de otros países, la modelo reveló sentirse muy “pompeá”. “Me pompea de una manera que no tienes idea el ver todos los comentarios y las personas que no son puertorriqueñas. Subí un post hace unos días de un mensaje en tailandés y recibí una gran cantidad de mensajes de personas deseándome lo mejor. Todos esos mensajes de personas que no me conocen y que ven que puedo ser Miss Universe es algo bien bonito”.

La caribeña también comentó cómo se ve en la final del certamen internacional, el cual se llevará a cabo en Bangkok. “Yo escucho mucho que lo que a ti te funciona no lo cambies. En el Miss Puerto Rico, a mí me funcionó mucho la espiritualidad y puse todo en las manos de Dios. Voy hacer eso mismo en el Miss Universe. Me lo tengo que disfrutar porque es una experiencia que se vive solamente una vez en la vida. Tengo el peso de Puerto Rico. Quiero demostrarme feliz y segura”.

“Cuando yo llegue allí, tengo que hacer lo que ellos quieran o más. Es una presión más con los puertorriqueños, porque me ven y me dicen: ‘Tú vas a ser la sexta’”, Kiaria Liz Ortega

Sólida Kiara entre las favoritas

La joven catalogó de “cierta presión” estar entre las favoritas del concurso, donde competirán 95 mujeres.

“Es una presión porque las personas tienen una expectativa de mí. Ponerme en el Top 5, es una expectativa alta. Cuando yo llegue allí, tengo que hacer lo que ellos quieran o más. Es una presión más con los puertorriqueños, porque me ven y me dicen: ‘Tú vas a ser la sexta’”, dijo.

Esta sostuvo, además, que estar entre las más aclamadas para alzarse con la corona que ostenta Demi Leigh Nel-Peters, le da seguridad a días de la competencia.

“También me da seguridad. Una de las cosas más importantes es creerme que puedo ser Miss Universe. Esto es una posibilidad, y sí, yo puedo traer esa sexta corona para Puerto Rico”.

Alegre con opinión de Denise

La directora de Miss Universe Puerto Rico, Denise Quiñones August, aseguró en un video en vivo en la cuenta de Facebook del concurso que “la de nosotros está dura”.

Kiara indicó a este diario que el mencionado comentario le da mucha alegría y valida el trabajo que ha hecho desde que ganó la corona el pasado 20 de septiembre.

“Denise es un símbolo de admiración desde que ganó Miss Universe y sé que para otras mujeres también. Que esas palabras vengan de una Miss Universe… algo estoy haciendo bien y algo están viendo. Eso me da mucha alegría porque sé que ella tenía esa presión igual que yo porque pasó por ese proceso. Si dijo eso, es que estoy siendo disciplinada y que estoy dando más de lo que a lo mejor ella pensaba”.

Habla de Miss España y Miss Filipinas

Sobre la candidata española Ángela Ponce, quien es la primer mujer transgénero en buscar el título de Miss Universo, la boricua aseveró que quiere conocerla y decirle “lo valiente que es”.

“En cuanto llegue a Tailandia, yo me quiero encontrar con ella y decirle lo valiente que es. Hay que ser bien valiente para enfrentarte al mundo tal y como eres, con tanto odio que hay en el mundo. El mayor reto que nosotros tenemos ahora mismo es ser quienes somos en un mundo que por cada cosita ya odia. La admiro mucho como mujer porque nosotras estamos bien expuestas a las críticas y la considero una de las candidatas más fuertes”.

Kiara se ha mostrado a favor que las trans participen en Miss Universo y manifestó que el certamen busca “unión” e “igualdad”.

“Que cada cual se sienta feliz tal y como es. Para mí, cuando empezó toda esta polémica, yo decía: ‘Pero por qué lo crean tan controversial que una persona se quiera tal y como es’. Pienso que, entre nosotras, las candidatas de Miss Universe tenemos que ayudarnos”.

Como una de las más fuertes, Ortega ve a Miss Filipinas, Catrina Gray. “De la más que he visto en las redes sociales es Filipinas, de Catrina [Gray]. Ella compitió con Stephanie del Valle en el Miss Mundo 2016. Tuve la oportunidad de cruzar varias palabras con Stephanie y me dio varios consejitos. Aparte de ella, encuentro que Ecuador es una niña bien bonita, y Sudáfrica también. Hay varias que considero porque la competencia es fuerte este año. También Miss USA tiene mucha personalidad”.