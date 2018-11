La espera se acabó. El Invierno ha llegado a Westeros. Los despiadados White Walkers se aproximan para desmantelar a los Siete Reinos y todo lo que esté a su paso.

Y con esto, comienza la octava y última temporada de una de las series más influyentes de la televisión moderna. Desde sus comienzos en el 2011, la serie de HBO Game of Thrones escaló a la cima de la popularidad a nivel mundial. Su impacto no solo ha sido en la audiencia televisiva, sino que también se ha traducido en galardones y reconocimientos. Por ejemplo, la magistral narración y producción le ha merecido a la serie 47 estatuillas en los Premios Emmy de Televisión Primetime.

Sin embargo, poco sabemos sobre lo que puede ocurrir con los protagonistas en la última temporada de la serie. Aunque si de algo podemos estar seguros es que las épicas y sangrientas batallas no disminuirán. Incluso, en declaraciones al portal Entertainment Weekly, el actor Peter Dinklage —quien interpreta a Tyrion Lannister— aseguró que las escenas de combate de la próxima temporada harán ver a "La Batalla de los Bastardos" como un parque de diversiones.

Todo apunta a que tendremos que ser pacientes hasta el 2019 y ver cómo se desenreda la telaraña entre los personajes. Mientras esperamos, aquí te decimos las tramas que definirán el desenlace de la ya legendaria serie Game of Thrones.

El reto de los White Walkers y el Juego de Tronos

Aunque Cersei actualmente ocupa el Trono de Hierro, la pugna hacia la máxima silla no se detiene. Sin embargo, para Daenerys y Jon el reinado de Westeros no es prioridad en estos momentos. El colosal ejército de los White Walkers amenaza con destruir a la humanidad, por lo que ambos buscarán enfrentarlos con una alianza entre los poderosos ejércitos de los reinos.

El final de la séptima temporada nos dejó con el sinsabor de Cersei y su tibio apoyo a la unión con Snow y Daenerys . Esto podría poner en aprietos el destino de Westeros ya que el Rey de la Noche desplegó su furia a Daenerys al arrebatarle la vida a uno de sus preciados dragones. Sin embargo, tan solo momentos después el cruel rey reanimó el dragón y destruyó la muralla que marca el inicio de los Siete Reinos.

¿Cambiará de opinión Cersei antes de que llegue el Rey de la Noche y los White Walkers?

El secreto de Jon

¿Conocerá Jon Snow la verdad sobre sus padres? Desde el final de la sexta temporada, la sospecha sobre el linaje de Snow iba creciendo. Sin embargo, no es hasta la conclusión de la séptima temporada que Brann y Samwell nos confirman que Jon no es hijo de Ned Stark, sino hijo de Rhaegar Targaryen —hermano de Daenerys— y Lyanna Stark —hermana de Ned. ¿Qué significa esto? De enterarse, Jon conocerá que Daenerys realmente es su tía y que sería el primer heredero al trono y no ella.

Al final, ¿quién ocupará el Trono de Hierro? ¿Podrá la unión de Jon, Daenerys y los Lannisters vencer a los temibles White Walkers? Ciertamente, sobran las interrogantes, que con toda probabilidad serán contestadas desde el primer episodio de esta histórica serie.

Pero, por el momento, manténgase abrigado ante este tenebroso Invierno.