Noris Díaz "La Taína" dedica mensaje a Héctor Ferrer

Mi querido amigo Héctor Ferrer gracias por tu amor y apoyo siempre te decía que eres el más bello siempre lo seguiré diciendo gracias, gracias y yo se que estas con nuestro padre en el cielo me duele mucho pero se que vas a estar mejor en donde estas..

A post shared by Noris Diaz (@norisdiazperez) on Nov 5, 2018 at 2:30pm PST