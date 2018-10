Hijo del cantante Nacho lo sorprende con "Acho puñe.."

El pequeño hijo del cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, lo sorprendió con una peculiar canción de un artista puertorriqueño que se ha vuelto viral en Internet en las últimas semanas. Se trata del tema "Acho puñe..", que interpreta Gomba Jahbari.

Nacho, de 35 años, aseguró a sus millones de seguidores en Instagram que pensó no compartir el cómico momento en sus redes, pero no quería guardarse el momento.

"Pensé en no compartirlo pero creo que no me quiero guardar el momento para mí solo. 😂😂 Este niño es la locura" (sic), esribió el intérprete de "Báilame" junto al mencionado video.

El niño aceptó la petición de su padre de entonar una canción, pero dejó sin palabras a su palabra con el tema de Gomba Jahbari.

