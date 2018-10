Joe Jonas se disfraza de Sansa Stark, personaje de "Game of Thrones"

La pareja conformada por Joe Jonas y la actriz inglesa Sophie Turner, es sin duda una de las favoritas de la audiencia. Él un idolo adolescente y ella la protagonista de una de las series más vistas en el mundo entero. Desde que anunciaron que eran novios, el público ha delirado con sus apariciones en público, pues ambos juntos hacen una excelente pareja digna de admirar.

another Saturday Nite 🎃 pic.twitter.com/o1FzWWXWf7

Pero este Halloween los ha unido de una manera diferente, pues a la hora de escoger el traje que iban a utilizar, decidieron hacerlo de una manera muy original. La primera en sorprender fue Sophie, que lejos de escoger un disfraz sexy o revelador como hacen la mayoría de las chicas de Hollywood, optó por un tierno disfraz de elefante, tal vez para pasar desapercibida.

Joe Jonas dressed up as Sansa Stark for Halloween. pic.twitter.com/V0GBwctbiH

— jonas news. (@JonasConcerts) October 28, 2018