Desmienten salida de “Apu” de “Los Simpsons”

Al Jean, productor y escritor de “Los Simpsons”, desmintió a través de su cuenta oficial de Twitter que Fox decidiera eliminar a Apu Nahasapeemapetilon de la serie.

El personaje basado en los ciudadanos inmigrantes de origen indio en Estados Unidos habría generado controversias por estereotipar a la población hindú y recientemente el productor Adi Shankar habría asegurado que la cadena televisiva había decidido eliminar al personaje para “evitar controversias raciales”.

Sin embargo, en la red social, el guionista escribió “Adi Shankar no es productor de Los Simpson. Le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestro show”, refiriéndose a los dichos del también youtuber.

Posteriormente, el aludido decidió responder a Jean señalando que “Te deseo lo mejor también. Trabajemos hacia un terreno común, ignorando sólo a los fans en llamas. El mundo está polarizado y cada vez más. La responsabilidad de reunir a la gente está en nosotros. Participemos de una manera constructiva y este asunto desaparecerá. Te veo, ahora te pido que me veas”.

