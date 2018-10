¿Será que esta joven sí es la novia de Bad Bunny?

View this post on Instagram

¡EXCLUSIVA! #picandolante SWIPE 👉🏻 El secreto mejor guardado de @badbunnypr 😱 Alegadamente: Su novia oficial, se llama Gabriela, es boricua, tiene 24 años. Llevan muchos años juntos, desde sus inicios donde cobraba $1,000 por show. Se conocieron en un "after party". Lo ha acompañado a muchos viajes de trabajo y de vacaciones familiares. Supuestamente le acaba de comprar un lujoso apartamento en un condominio del Condado #puertorico🇵🇷 valorado en más de medio millón de dólares. #QueVivaElAmor @elcircodelamega #badbunny SWIPE 👉🏻