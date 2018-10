Christian Daniel apuesta por buen contenido musical

El cantautor puertorriqueño Christian Daniel presenta su nuevo sencillo “Si pudiera”, escrito en colaboración con Gocho “El lápiz platino” y producido por Wisin y Los Legendarios.

Este es uno de varios temas que grabó con la estrella de música urbana y que incluirá en su próximo trabajo discográfico Vida, que lanzaría el próximo año.

Empero, el baladista no tiene prisa por sacar el proyecto musical, pues espera contar con el favor del público, igual que con sus éxitos “Ahora que te vas” y “Me vuelvo un cobarde”.

Así lo manifestó en entrevista con Metro al resaltar que este sencillo es una balada romántica que cuenta con un toque rítmico, sin alejarse de su esencia.

“No deja de ser pop porque es con lo que realmente me identifico. Es una canción de amor que relata todo lo que harías si pudieses regresar al pasado y cambiar lo que pasó, o de no poder cambiar el pasado, cómo puedes cambiar el presente y dejar saber lo que estás sintiendo”, describió.

Sostuvo que no cambiaría su estilo: “Voy a seguir haciendo canciones que tengan una letra bonita, que tengan significado y que puedas dedicar a otras personas. No importa cuán rítmicas sean, no voy a cambiar mi esencia, porque eso es lo que me gusta y eso nunca va a cambiar”.

La química con Wisin se dio casi de forma instantánea, ya que, según relató, W le había expresado admiración “por mantener la esencia del pop”.

“Wisin me dijo que le encantaría trabajar conmigo porque todos los cantantes de pop se estaban yendo por otros géneros y era el único que lo estaba haciendo”, aseguró.

Asimismo, contó que el intérprete de “Vacaciones” le abrió las puertas de su estudio en Cayey.

Por otro lado, compartió que, a la hora de componer, se deja llevar por “lo que siente al momento”.

“No solo me gusta tener un buen contenido musical, sino que me gusta tener un buen contenido de letra”, puntualizó.

La próxima semana, Christian Daniel partirá de gira por Estados Unidos.

“Si pudiera”, cuyo video fue filmado en Miami, está disponible en todas las plataformas digitales.