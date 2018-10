Anuncian inicio de venta de boletos para Hamilton

El productor Jeffrey Seller y Lin-Manuel Miranda anunciaron hoy que los boletos individuales para HAMILTON saldrán a la venta al público el sábado 10 de noviembre de 2018 para las funciones del 8 al 27 de enero de 2019 en Puerto Rico. Miranda recreará su interpretación de Alexander Hamilton de manera exclusiva para esta temporada de tres semanas en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Las entradas estarán disponibles desde las 9:00 AM en persona en la boletería del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en todos los centros Ticketpop de Puerto Rico y por internet en www.ticketpop.com.

Hay un límite máximo de compra de cuatro (4) boletos por cuenta para las funciones durante estas tres semanas de HAMILTON en la isla caribeña. Los precios de las entradas oscilarán entre $99.00 y $338.40, incluyendo los cargos de TicketPop y el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) local. Las entradas NO estarán disponibles para la compra por teléfono el sábado 10 de noviembre.

Cualquiera y todas las transacciones que se detecten como compras de “bot” (de robots de computadoras), clientes que creen cuentas duplicadas para comprar más de cuatro (4) entradas, o cualquier acción que indique una compra en exceso del límite de cuatro (4) boletos podrán ser canceladas sin ningún tipo de consideración. Las entradas sólo se entregarán al propietario de la tarjeta de crédito o débito utilizada para comprarlas. Los boletos no se entregarán si los nombres que figuran en la identificación y en la tarjeta de débito/crédito no coinciden con el nombre que figura en la orden de compra, o si la identificación no es de la persona que recoge los boletos. Las entradas no pueden ser recogidas por terceros. Los boletos pueden ser recogidos SÓLAMENTE dos horas antes de la hora de cada función. Por favor visite https://hamiltonmusical.com/puerto-rico/tickets para más información.

Jeffrey Seller dijo que, "puede ser una tentación intentar conseguir boletos de cualquier manera posible. Hay muchos portales cibernéticos y personas que estarán vendiendo boletos a sobreprecio y, en algunos casos, fraudulentos. Para los mejores asientos, los mejores precios y para eliminar el riesgo de boletos falsos, Ticketpop, el Fondo Flamboyán para las Artes, La Compañía de Turismo de Puerto Rico y otros patrocinadores corporativos son las ÚNICAS fuentes OFICIALES para comprar entradas para HAMILTON en Puerto Rico".

Precisamente hoy, Miranda estuvo en Puerto Rico anunciando una iniciativa para promover la industria del café.

Miranda, Seller y la Familia Miranda anunciaron que las funciones de HAMILTON en Puerto Rico recaudarán fondos significativos para el Fondo Flamboyán para las Artes, creado en colaboración con la Fundación Flamboyán, y dedicado a apoyar a instituciones y grupos artísticos, así como a músicos, galerías y otros espacios, y trabajadores culturales, para asegurar que la reconstrucción de Puerto Rico incluya el fomento de las vibrantes artes y la cultura de la Isla. Además de un selecto número de boletos premium vendidos a través del Fondo Flamboyán para las Artes, para recaudar fondos para el fondo benéfico, todos los patrocinios corporativos de HAMILTON Puerto Rico beneficiarán al Fondo de las Artes. Los patrocinadores de HAMILTON Puerto Rico son Banco Popular, Church's Chicken, Evertec, JetBlue y Marriott International. Universal Group también patrocinará a atletas de alto rendimiento de Puerto Rico que van rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Para obtener información adicional sobre el Fondo Flamboyán para las Artes, hacer una donación directa o comprar un número limitado de entradas VIP, visite: http://www.FlamboyanArtsFund.org.



La Compañía de Turismo de Puerto Rico tendrá un número limitado de boletos a ser vendidos como parte de los paquetes turísticos para estadías de 2 ó 3 noches en Puerto Rico. Para más información sobre estos paquetes turísticos, visite https://welcome.discoverpuertorico.com/hamilton.

Más del 25% de todos los boletos disponibles para la temporada de tres semanas de HAMILTON en Puerto Rico, 10,000 entradas, se venderán a través de la aplicación móvil de HAMILTON por $10 cada uno a los residentes de la Isla. De los boletos de $10, 1,000 boletos estarán disponibles exclusivamente para estudiantes universitarios con identificación válida para la función de la tarde del miércoles 9 de enero. Los detalles, reglas y procedimientos para la lotería digital y la venta de boletos para estudiantes se divulgarán más cercano a las fechas de las funciones.

El presentador local de HAMILTON en Puerto Rico es Ender Vega, Productor Ejecutivo de BAS Entertainment.

HAMILTON es la historia del Padre Fundador de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, un inmigrante de las Antillas Menores que se convirtió en la mano derecha de George Washington durante la Guerra de la Independencia y fue el primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos. Con una partitura que mezcla hip-hop, jazz, blues, rap, R&B y Broadway, HAMILTON es la historia de Estados Unidos de antes, tal como se cuenta en la actualidad.

Con guión, música y letras de Lin-Manuel Miranda, dirección de Thomas Kail, coreografía de Andy Blankenbuehler, y supervisión musical y orquestaciones de Alex Lacamoire, HAMILTON se basa en la biografía de Alexander Hamilton, del autor Ron Chernow.

El equipo creativo de HAMILTON colaboró previamente en In the Heights, obra ganadora del premio Tony como mejor musical de 2008.

HAMILTON cuenta con diseño escénico de David Korins, diseño de vestuario de Paul Tazewell, diseño de iluminación de Howell Binkley, diseño de sonido de Nevin Steinberg, diseño de cabello y pelucas de Charles G. LaPointe, y casting de Telsey + Company, Bethany Knox, CSA.

El musical es producido por Jeffrey Seller, Sander Jacobs, Jill Furman y The Public Theater.

Con el lanzamiento programado para abril de 2019 en Chicago, HAMILTON: LA EXPOSICIÓN llevará a los visitantes más profundamente en la vida y los tiempos de Alexander Hamilton a través de una exposición que presenta una mezcla dinámica e interactiva de escenografía, iluminación, sonido, multimedios, música, y un recorrido de audio narrado por el propio Miranda. Para más información, y para inscribirse y ser de los primeros en recibir noticias y alertas de venta de entradas sobre HAMILTON: LA EXPOSICIÓN, visite hamiltonexhibition.com.

El disco del elenco original de HAMILTON en Broadway está disponible. La grabación recibió un Grammy en 2016 como Mejor Disco de Teatro Musical.

