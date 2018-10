Bad Bunny le contesta a maestra frustrada

El trapero boricua Bad Bunny le respondió a través de Instagram a la maestra que tronó contra él, por ser una influencia negativa para sus estudiantes.

En una extensa carta titulada "Bad Bunny no es el secretario de Educación", el intérprete de Estamos Bien inició con la expresión : ¿qué tengo que ver yo con su currículo o con su objetivo de enseñar?".

Asimismo el Conejo Malo sostuvo haber sido un estudiante de honores, pero que también fue mandado a callar y a sentarse en el salón de clases por su comportamiento inadecuado.

Bad Bunny recordó a los maestros apasionados por enseñar que tuvo, y a su vez mencionó a los que consideraba "malos" en su profesión.

En la misiva, El Conejo Malo resaltó las injusticias que sufre el magisterio por parte del gobierno, al tiempo en que expresa que le duele en el alma lo que está sucediendo con el sistema de Educación al mencionar el cierre de escuelas, entre ellas en la que estudio.

Además aprovechó la oportunidad para indicar que no le dará al Gobernador Ricardo Rosselló una respuesta sobre su tercera función. "Mi dignidad como Boricua no me lo permite, sabiendo que hay asuntos como estos que son mucho más importantes que un tercer concierto mío (aunque su intención no fue mala), expresó.

También, el trapero envió un mensaje a todos los niños y jovenes de Puerto Rico y el mundo entero: "les digo que nunca abandonen la escuela, que no hay nada más c*** que aprender y tener conocimientos que no tenías ayer, que no importa que quieras en la vida, hay que estudiar".

Lea la carta completa aquí:





