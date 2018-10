Esta famosa serie de Netflix anuncia su final

Es una de las series más populares de Netflix. Pero como toda historia, tiene un final. "Orange is the new black" dio a conocer su fecha de terminó a través de un video publicado en la cuenta oficial de la serie en Instagram.

En el registro aparecen las actrices Taylor Schilling (Piper Chapman), Laura Prepon ( Alex Vause), Danielle Brooks ( Tasha Jefferson), Adrienne C. Moore ( Cindy Hayes), Uzo Aduba (Suzanne Warren), Natasha Lyonne ( Nicky Nichols) y Kate Mulgrew (Galina Reznikov), entre otras y está acompañado con el siguiente mensaje, "Cuidado: Esto te puede hacer llorar. La temporada final, 2019. #oitnb".

La serie creada por Jenji Kohan, inspirada en en el libro autobiográfico de Piper Kerman, una joven que pasó un año detenida, tras ser usada como “mula” por un narcotraficante que era su pareja, se convirtió en uno delo primeros caballos de batalla de la plataforma de streaming. Con el paso del tiempo, "Orange is the new black" fue sumando fanáticos, que hoy ya saben cuándo terminará esta historia que los ha cautivado.