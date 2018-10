La intrigante música del compositor John Williams, para la afamada película ‘Catch me if you can’, será interpretada este sábado 20 de octubre, por el virtuoso saxofonista Edgar Abraham, invitado especial de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, bajo la batuta del Maestro Rafael Enrique Irizarry, como parte de la serie de conciertos del 60 aniversario de la orquesta.

El concierto, ‘La fuerza del Jazz’ es parte de la Temporada Magistral de la Orquesta Sinfónica, bajo la Corporación de Artes Musicales (CAM), está pautado para las 8:00 de la noche en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes y cierra con la participación del trompetista Humberto Ramírez. Esta no es la primera vez que el destacado saxofonista interpreta la pieza central de la banda sonora de la película, protagonizada por el actor Leonardo DiCaprio. Edgar Abraham interpretó la intrigante pieza "Escapades for Saxaphone and Orchestra" en el 2005. La obra del compositor, refleja el glamour de la época de los 70 en la cual se desarrolla el filme, y recrea en esta pieza una fusión de clásico y el Jazz progresivo, elegante y pegajoso, que se convierte en un desafío para cualquier músico, según describe el artista.

“El privilegio de interpretar esta genial pieza del Maestro John Williams, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico radica en su relevancia en términos de la técnica y color musical. La Obra “Escapades” es una magistral pieza compuesta para un saxofonista que domine cabalmente el estilo clásico y el Jazz, tal como lo interpretó junto a John Williams el maestro Dan Higgins, un reconocido virtuoso Saxofonista e instrumentista de vientos. Tuve la oportunidad de interpretar esta pieza en el 2005, junto a la Orquesta Sinfónica y en este momento de mayor madurez profesional sigue siendo un desafío y un deleite. El reto más grande de esta obra está en dominar el lenguaje del Jazz Norteamericano y ejecutar una técnica y sonido del Saxofón clásico europeo, logrando fusionar estos géneros de manera natural”, destacó el ganador de tres Latin Grammy.

Explicó que la película ‘Catch me if you Can’, se basa en la historia real de un timador, que se hizo pasar por piloto, abogado y médico, y que termina trabajando en la división de investigación del FBI, por su resbaladiza personalidad, “y esto se refleja en la banda sonora de la película que se ha convertido en una melodía irresistible e inolvidable del Maestro Williams”.

Trabajar junto a la OSPR es algo cercano para el virtuoso puertorriqueño, que a los 14 años debutó con la Orquesta. Con más de 22 años de carrera profesional y 20 producciones discográficas, Edgar Abraham, profesor de saxofón clásico en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, se destaca por su elasticidad creativa, como músico, compositor y arreglista.