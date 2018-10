Élite: dilemas de la generación Z sin ninguna clase de tapujos

¡Explosiva! Así se podría definir Élite, la nueva apuesta del servicio de streaming y que no es la típica serie adolescente, aunque muchos se la imaginen así.

Aquí hablamos de puro sexo, drogas y rock and roll… ¡Ah!, y de un asesinato y una lucha de clases que pondrán sobre la mesa la realidad de una forma muy cruda, y le presentarán al mundo el drama de la generación Z.

En Élite participan Danna Paola, bien conocida por María Belén, y Miguel Bernardeau, los villanos de esta historia, ¿o no?

Es que en Élite nada es lo que parece y de eso hablamos con ellos en un encuentro que tuvieron con varios medios de comunicación y en el que METRO estuvo presente.

“Élite es una serie desinhibida y que toca temas que, a veces, no se hablan o que se maquillan en la sociedad. Es un thriller y cada personaje tiene un detrás, una razón de por qué son así. Además, nada es lo que parece y, al final, es algo crudo. Élite no tiene nada que ver con otras series adolescentes porque es cero superficial y va a tocar temas tan fuertes de una manera juvenil. Eso es lo que va a pegar”, dijo Danna Paola, quien interpreta a Lu.

Eso de tratar temas fuertes de una manera juvenil se traduce a que, a lo largo de la serie, se revelarán los dilemas de cada uno de sus personajes, que no son del tipo “Mamá, ¿puedo ir a una fiesta?”, sino que se enfrentarán a dramas sexuales, de drogadicción, VIH y la homosexualidad no aceptada.

Miguel Bernardeau, quien se preparó mentalmente para ponerse en los zapatos de Guzmán, asegurando que es un personaje con el que no tiene nada en común, añadió: “Élite es muy realista, mostramos cómo funciona hoy en día el amor para los jóvenes, que es lo que más me gusta de la serie porque no es la típica telenovela. Élite tiene una ventaja muy grande y es que muestra ese amor como se vive hoy en día. Soy una persona joven y uno sabe que no todo es como un cuento de hadas”.

Para Danna, uno de los puntos claves es “la lucha de sexos que retrata la serie, el libertinaje de identidades, la homosexualidad, las drogas y, pues todo esto que es efervescente y que se traduce como la juventud en su máxima expresión sin ser maquillada”.

Desde el primer capítulo, Élite lo dejará con la boca abierta con ese asesinato que cambiará todo en Las Encinas, el colegio español en donde solo estudia la élite, pero al que ingresan tres personajes que estarán en discordia.

¿Se acuerda de lo de la lucha de clases? Pues ahí es donde se empieza a desarrollar, porque al colegio llegarán Samuel, Nadia y Christian, quienes, por no ser de esa élite, pondrán todo de cabeza.

No haremos spoilers, pero sí hay que decir que salen tres actores reconocidos gracias a La Casa de papel: Alison Parker, Río y Denver; mejor dicho, María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente, que también tienen papeles principales en esta serie que espera conquistar a todos los públicos.

“En el primer capítulo vas a ver un choque porque hay personajes fuertes, bien formados, pero luego vas viendo cómo poco a poco se desmontan y entiendes el porqué de tanto odio y tanto que cargan encima”, dijo Bernardeau.

Conociendo a Lu y Guzmán

Danna Paola y Miguel Bernardeau interpretan a la típica mean girl y al líder al que todos siguen a pesar de su arrogancia.

Sin embargo, sus papeles distan de la realidad e incluso experiencias propias sirvieron para trabajar estos personajes que armarán cuanto problema puedan en Las Encinas.

“Sufrí de bullying en el colegio por ser diferente y ser actriz, pero siempre me defendía. Con Lu pasa lo contrario porque hace maldades con Guzmán, pero lo que me gusta de estas producciones es precisamente eso, que te lleves un mensaje, un buen aprendizaje. Así lo veo yo, porque es decirles a las personas que nos ven que no está bien”, agregó Danna Paola.

Para Miguel, el reto de interpretar un personaje como Guzmán lo encontró a la hora de leer el libreto y no juzgarlo, “de crear una interpretación que no esté basada en la opinión que tú tienes, sino leerlo de la manera más sincera posible y pensar en lo que quieres mostrarle al público”.

Élite lo espera en Netflix para una buena “maratoneada”, son solo ocho capítulos, y si quiere más razones para verla, aquí se las dejamos.

Tres razones para ver la serie

Tramas: un padre que esconde un secreto, una pareja que busca diversión con un tercero y escenas candentes hacen parte de la serie. La revolución sexual: Élite no se guarda nada y muestra, sin tapujos, varias historias Lgbti, además de hacerle un guiño al poliamor. Problemas de la vida real: abuso sexual y bullying son algunos de los temas que tratan.

