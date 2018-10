El dramático cambio de Tommy Ramos en Exatlón

View this post on Instagram

Wow! Quiero que vean lo mucho que ha cambiado Tommy, es un verdadero guerrero, mis respetos, todo lo que ellos hacen es impresionante, yo la verdad ni aguantaría un segundo allá dentro! Eres fuerte guerrero, todo sacrificio al final tiene su recompensa! TÚ TIENES TODO, confía en ti. Estoy demasiado orgullosa que tú seas mi representante como boricua, eres un ser humano extraordinario. 🙏🏻 #TeamTommy ❤️