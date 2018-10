Alfonsina Molinari revela sexo de su segundo bebé

La actriz Alfonsina Molinari reveló que espera otra niña junto al actor Jorge Castro.

Molinari contó en entrevista con Lo Se Todo cómo ha sido el proceso de este segundo embarazo: "Va muy bien, ha sido un poco distinto al de Gaby, pero no me puedo quejar. La barriga sí me salió mucho más temprano, esta es mucho más grande. Sí me dio un poco de mala barriga pero me siento muy bien tengo mucha energía todo va muy bien con la bebe, está muy saludable, yo también".

Ante la noticia de saber que esperan otra niña, la hija de la actriz Johanna Rosaly, confesó que "la idea de que Olivia Gabriela tuviese una hermanita me llamaba mucho la atención, porque yo nunca tuve hermana. Siento, por lo que he visto, que la relación de hermanas es algo muy especial y yo deseaba eso para Gaby, así que se nos dio".

A principios de junio, Molinari anunció su embarazo. Se espera que la pequeña nazca en enero de 2019.

