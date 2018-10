Saga pide silencio en su concierto por las víctimas del huracán María

La legendaria banda de rock Saga se despidió de su público boricua ante la euforia de cientos de fanáticos que llenaron la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré la noche de ayer viernes 12 de octubre.

The Final Chapter Tour es la última gira que la agrupación canadiense fundada hace 40 años realizará. Con ella, anunciaron su retiro de los escenarios y la celebración de su 40 aniversario.

Puerto Rico era una parada obligada. Fue aquí donde, antes de hacerse famosa, se presentó por primera vez. Y, después de eso, ha venido en concierto una decena de veces. La más reciente había sido hace tres años en Bahía Urbana.

Antes de dar comienzo al concierto, la agrupación de rock boricua La Iglesia Atómica amenizó durante una hora el vestíbulo de la Sala de Festivales, calentando la noche de los fanáticos del rock.

Saga comenzó su espectáculo, entre vítores y aplausos, con unos de sus éxitos: “Take a Chance”. Acto seguido interpretó una de sus emblemáticas canciones: “On The Loose”, provocando que la audiencia se pusiera de pie y cantara de principio a fin este tema que los catapultó a nivel internacional.

“¡Puerto Ricoooooooo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están listos?”, fueron las primeras expresiones del vocalista de la banda Michael Sadler ante un público que ovacionó el que los saludara en español.

Durante el espectáculo, el baterista Mike Thorne ofreció una gran actuación al tocar un solo de batería tan extraordinario que obligó a los presentes a tomar sus móviles para captar la impresionante presentación.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Sadler pidió un momento de silencio por las víctimas del huracán María en la Isla. “You are strong (…)” _ indicó, y la bandera de Puerto Rico se fundió con el logo de SAGA. La aparición de la monoestrellada en la pantalla hizo que la audiencia se pusiera de pie, aplaudiera y gritara por más de un minuto.

El escenario contó con un diseño de luces sicodélicas, debidamente programadas para cada tema. Una pantalla proyectaba fotos de la agrupación que hacían recordar una trayectoria indiscutible. Interpretaron 23 canciones, entre ellas: “13 Generation”, “Take A Chance”, “Flyer”, “Humble Stance”, y “Don’t Be Late”.

El concierto finalizó con los temas “Tired World”, “Will It be You” y “What’s It Gonna Be”; un cierre espectacular para un concierto histórico, el último de Saga en Puerto Rico, donde demostró el porqué es considerada una de las bandas icónicas del rock. La producción estuvo a cargo de Shownet Group.