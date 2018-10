Miss Universe Puerto Rico "batea" opinión de reportera

La Miss Universe Puerto Rico 2018 Kiara Liz Ortega opinó sobre la controversia que ha surgido en el mundo de la belleza internacional tras la aceptación de mujeres transgénero en Miss Universo, luego de que ganara en España, la concursante Ángela Ponce.

En entrevista con el programa Lo Sé Todo, Ortega manifestó que "si la organización la acepta, ella se considera una mujer, yo la considero una mujer".

Al cuestionarle la reportera de Lo Sé Todo, Yulianna Vargas sobre de que el Miss Universo"es un certamen de mujer y ella no es mujer de nacimiento", Ortega le contestó "no es mujer de nacimiento, pero se identifica como mujer y yo creo que lo importante es cómo tú te sientas, y si ella está en todas las de la ley de participar en el Miss Universo y ellos se lo permiten, no hay ningún problema", al tiempo en que aseguró que "yo la apoyo y aquí tiene una amiga más".