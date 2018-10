Viral el video de Toni Costa con un afro

View this post on Instagram

Alaïa acompañando a papi en El segundo proceso de plasma y va mejorando, ni se imaginan el resultado amig@s jejeje, súper recomendado! @quantummedica 👍🏽 . Que es el PRP o Plasma???? PRP (Plasma Rico en Plaquetas) 💯para la Restauración del Cabello, estimula el suministro de sangre y los nutrientes adecuados a los folículos pilosos, ☝🏼que pueden funcionar para restaurar el proceso de crecimiento del cabello. El crecimiento renovado ayuda a rellenar áreas de retroceso o adelgazamiento del cabello. . (Platelet Rich Plasma) 💉💉for Hair Restoration stimulates a renewed blood supply and proper nutrients to deprived hair follicles, which can work to restore💯 the hair growth process. The renewed growth helps to fill in areas of receding or thinning hair. . #plasma #prp #pelo #hair #regenerativemedicine #medicine #regenerative