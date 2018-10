Influencer boricua causa sensación en el extranjero

Puerto Rico no se ha quedado atrás en cuanto a la evolución y fenómeno de las redes sociales. Cada día surgen nuevas personalidades en estas plataformas, los llamados “influencers”, que con sus videos y contenido mueven masas. Tal es el caso de Julio Janpierre, uno que aunque no todos lo han conocido a nivel local, en poco tiempo ya ha sobrepasado en números a conocidas figuras como “El Molusco”, “Joshua Pauta”, Daniel “El Travieso”, “Angelique Burbu”, entre otros en plataformas como YouTube y Facebook, siendo comparado en el extranjero con estrellas de las redes sociales de la talla de QPark, quien recientemente estuvo de visita en la Isla.

Julio ha trabajado varios años como artista gráfico y desarrollando contenido digital, principalmente de comedia y colaborando con figuras del espectáculo local en Puerto Rico como “El Molusco”, Tita Guerrero, Jacky Fontánez, entre otros. Al lograr millones “views” con varios de los videos que trabajó para otras personalidades, un día decidió comenzar a hacer contenido para él mismo, e hizo un video de dos minutos haciendo personaje que reacciona sin hablar a los impresionantes procesos de maquillaje que se hacen las mujeres asiáticas en los que se cambian totalmente el físico.

Lo que pensó que pasaría desapercibido como parte de un “vacilón” y experimento, se hizo viral en cuestión de horas. No solo le llegó a influencers de otros países que lo compartieron, sino también a millones de personas en Asia que comenzaron a seguirlo en sus páginas, convirtiéndose automáticamente en una personalidad internacional de las redes sociales. Actualmente, Julio cuenta con uno de los videos más vistos en Facebook en lo que va del 2018 con más de 170 millones de vistas, y YouTube le otorgó la placa “Silver Creator Award” por haber alcanzado los 100 mil subscriptores en su canal en poco tiempo. Actualmente, cuenta con casi un millón de subscriptores en su canal de YouTube.

“La gente pedía más y entonces continué creando mi contenido. Mis mismos seguidores son los que me envían más videos para que reaccione porque son extremamente impresionantes. Pienso que un influencer es cualquiera que sea seguido por un grupo de personas que les gusta tus mensajes, alguien que ha revolucionado las redes con su contenido y que se mantiene. No necesariamente tiene que tener 10 mil, 100 mil o un millón de seguidores para serlo”, expresó el joven de 27 años, en declaraciones escritas.

Ha sido tanto el auge de Julio Janpierre por las redes sociales en otros países del viejo continente y Europa, que su imagen ha sido utilizada para crear cuentas falsas, mientras otras utilizan su contenido para lograr mayor tráfico en sus páginas en países como Rusia, India, Francia, Brasil, Estados Unidos, entre otros. Actualmente cuenta con casi un millón de subscriptores en YouTube. También sus videos han sido publicados en famosas páginas de contenido viral como 9GAG, Vt. Jungle, Dipply, Now This, The Hook, Rick Lax Has Friends, Fortafy, BBC, entre otras. En muchas de ellas los videos ya han sobrepasado los 20 y hasta los 40 millones en cada una, y en 9GAG lo han categorizado como uno de sus creadores top junto a Qpark, Jorge Cremades, Roth Smith, Justsul, entre otros.

Hoy día, Julio vive en parte de las redes sociales y son lo que le consume la mayor parte del día. Pero, aunque no son su fuente económica principal de trabajo, asegura que es el mejor trabajo que ha tenido. También colabora en el programa “Viva la tarde” en WAPA TV en un segmento sobre las redes sociales. Entre sus nuevas metas, además de ir por la placa de oro de YouTube, está posicionarse entre los influencers más grandes del mundo como Lele Pons, Logan Paul, Rudy Mancuso, entre otros, también le gustaría brindar un taller sobre redes sociales y su funcionamiento para todo el que quiera adentrarse a ese mundo en crecimiento.