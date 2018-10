Enanitos Verdes: “En Puerto Rico vamos a tocar lo que haga falta”

El líder y fundador de los Enanitos Verdes, Marciano Cantero, dijo está muy entusiasmado de regresar a Puerto Rico para reencontrarse con viejos amigos.

“Estamos más que felices de volver a Puerto Rico es un lugar que amamos, que sentimos como si fuera nuestra segunda casa, y es un lugar donde también tenemos muy buenos amigos, y se come muy rico”, manifestó el intérprete de “Lamento boliviano” en entrevista vía telefónica con Metro desde Argentina, con quien conversamos del fenómeno musical que creó, que transciende generaciones.

El respaldo generacional de su música lo atribuye a “disfrutar lo que tocamos. Somos bien autocríticos y procuramos dar lo mejor en cada canción, en su máxima expresión”.

“Estoy bastante asombrando de lo que ha sucedido con nuestra música. Ha sido un fenómeno. Siempre hablamos de la cantidad de chicos jóvenes que hay en la audiencia, y de cuántos chicos hay que ni siquiera habían nacido cuando grabamos ‘La Muralla’”, expresó en referencia al respaldo de su propuesta durante más de cuatro décadas.

“Lo que nos motiva es la buena música y las buenas canciones. Afortunadamente, con algunas canciones hemos logrado capturar la atención de mucha gente. Hemos logrado que algunas de las canciones representen lo que muchas personas sienten con respecto a muchas cosas simples de la vida”.

Para el vocalista, cada canción representa “un personaje distinto”.

“Es casi como una obra de teatro. De alguna manera, creo estos personajes y esas canciones representan a muchos de nosotros en muchas situaciones de la vida, y eso es lo que ha hecho que hayamos persistido en el gusto de la gente. Es maravilloso. Todavía estoy asombrado y, simplemente, digo: ‘Lo hago’ y vamos”, ilustró.

Por otro lado, contó que está viviendo momentos de felicidad, tanto a nivel profesional como en el plano personal.

“Decidimos armar una gira, Huevos revueltos, con Hombres G, y ha sido un año precioso, pero también seguimos tocando con los Enanitos en solitario. Ha sido un año de muchos cambios bien bonitos y hasta me casé”, relató entusiasmado.

“Éramos novios cuando era adolescente y nos dejamos. Luego me fui a trabajar con la música, nos dejamos de ver y la vida sucedió. Pasaron 32 años y nos volvimos a encontrar para darnos cuenta de que todo estaba maravillosamente igual. Ella me quería desde que yo no era nadie y me siento bien feliz que la vida nos volvió a juntar. Pero esta vez dije: ‘Me voy a casar’, y me casé. Aquí estamos muy felices. Nunca es tarde para nada”.

La agrupación, que completan Felipe Staiti y Jota Morelli, tocará en concierto el 12 y 13 de octubre en Vivo Beach Club en Carolina.

“Con los años, uno se da cuenta de las canciones que la gente quiere escuchar. Cuando tocamos canciones que la gente no quiere escuchar, se va a tomar una cerveza o se van al baño. Sabemos cuáles canciones son las que funcionan y tenemos un show bastante bien armado, pero también nos gustan las sorpresas en el escenario. Pero el hecho de tocar en Puerto Rico nos pone muy felices y vamos a tocar todo lo que haga falta, todo lo que necesitemos”, puntualizó.