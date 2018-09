Wisin celebra colorido cumpleaños a su primogénita

View this post on Instagram

Mi hermosa princesa esta de cumpleaños,que Dios te guíe por el camino correcto y puedas cumplir todos tus sueños,hace 11 años que cambió drásticamente mi vida,gracias por ser tan noble y tan buena, me siento orgulloso de ti y si aveces no estoy es porque sigo trabajando duro por ti #TEAMO FELICIDADES 🎉🎈🎊

