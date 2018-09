Kany García: “El público quiere escuchar contenido”

La cantautora puertorriqueña Kany García, quien recibió cuatro nominaciones en la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación (NARAS por sus siglas en inglés), aplaude la equidad dentro de la industria del entretenimiento, y, en especial, que existan espacios para defender el contenido musical honesto.

“Estamos viviendo un momento bien lindo de equidad y un momento importante para las mujeres en la música. Lo bonito es que están resurgiendo mujeres que tienen cosas que decir, y eso me parece importante. Quizás somos menos que los hombres dentro de la industria musical, pero no creo en la cantidad, sino en la calidad, en el discurso y lo que tienen para ofrecer. Me siento bien contenta de estar al lado de mujeres que admiro mucho, como Raquel Sofía y Rozalén (cantautora y compositora española), que son mujeres que saben defender un instrumento, tienen letra y contenido. Creo que sigue existiendo mucho público que quiere escuchar contenido musical”, señaló en entrevista con Metro.

Para muestra, la vocalista está nominada en las categorías mejor álbum del año, grabación del año, canción del año, y mejor álbum cantautor por su más reciente producción Soy yo.

“Estoy bien contenta porque por primera vez, en once años, hago un álbum cien por ciento en Puerto Rico, con músicos puertorriqueños, en condiciones complicadas. Arrancamos a hacerlo con luz y terminamos un álbum sin electricidad, pero con una cantidad de esfuerzos, y todos, con unas ganas, poniendo el corazón y sin pensar en más nada. Simplemente, hicimos una música que tuviese un mensaje”.

“Que estas nominaciones se den a un año de una situación tal difícil para el país, que sigue necesitando de tantas buenas noticias, representa, para mí y para todos mis músicos, algo mucho mayor que cualquier otro momento de nominación en mi carrera”, expresó en referencia a la conmemoración del aniversario del huracán María en la isla.

Soy yo, grabado en Santa Isabel, Puerto Rico, consta de 11 temas inéditos, con letras “que nacen de quien soy yo y de lo que me gusta contar y relatar”, describió.

“Hacer un álbum desde la autenticidad, desde la honestidad, desde el punto de vista que uno quiere defender porque es tu vocación y es lo que sientes, .y no desde los charts de radio, es bien riesgoso, pero, por otro lado, es bien gratificante. En estos momentos, está sonando una música distinta a la que uno hace, y atreverse a apostar a lo que te nace de corazón es gratificante. Me siento bien feliz y me parece importante que eso sea reconocido por la Academia”, sostuvo entusiasmada.

Entre tanto, presentará la gira Soy yo el 2 de febrero de 2019 en el Coliseo de Puerto Rico en Hato Rey.

“El hecho de comenzar esta gira en Puerto Rico me tiene bien contenta porque fue el lugar donde hice el álbum. Será un concierto distinto en muchos aspectos porque hay mucha evolución y es más cantautor. El poder hacer esto me emociona porque, dentro de todas las cosas que están sucediendo, podemos reconocer que todo nace en nuestra isla”, puntualizó.