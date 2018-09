Compositor boricua brilla en el Festival Internacional de Cine de Toronto

El compositor de películas puertorriqueño Gerónimo Mercado continúa abriéndose paso en Hollywood, ahora con el éxito del filme “Driven”, protagonizado por los actores Jason Sudeikis y Lee Pace. La película, cuyo rodaje y producción se llevó a cabo en Puerto Rico, alcanzó excelentes críticas en su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto la semana pasada.

Mercado ha trabajado la composición musical de 25 producciones cinematográficas a lo largo de su carrera, incluyendo películas puertorriqueñas como “Broche de Oro” y “Broche de Oro: Comienzos”, protagonizadas por Jacobo Morales, y “200 Cartas”, protagonizada por Lin-Manuel Miranda. El compositor boricua ha logrado adentrarse en la industria de Hollywood con sus trabajos en filmes como “Ana”, protagonizada por Andy García y Dafne Keen, y “Speed Kills”, con John Travolta y Katheryn Winnick.

Mercado se integró al equipo del largometraje “Driven” gracias a la recomendación de la casa productora puertorriqueña Pimienta Films, de Luillo Ruiz.

“Al ver la película, me di cuenta de que era una joya. Eso me animó a unirme al proyecto. Me siento muy orgulloso del trabajo, especialmente de la increíble labor que hizo la familia de producción puertorriqueña. Luillo y el equipo de Pimienta lograron terminar esta película contra viento y marea luego del huracán María”, aseguró el compositor boricua.

Para “Driven”, Mercado compuso tres temas principales y sobre 50 cues musicales en tan solo tres semanas. Pero agradeció el reto porque le brindó la oportunidad de colaborar con el distinguido productor musical Lorne Balfe, famoso por sus trabajos en filmes como “Inception” y “Mission Impossible”. “Esta película fue diferente en que se hizo muy rápido. El productor musical estaba bien claro en lo que estábamos buscando y ayudó muchísimo en traducir lo que quería el director Nick Hamm al lenguaje musical”, explicó Mercado.

“Como mi trabajo comienza en el momento que la película está básicamente terminada, me toca a mí darle unos pincelazos de profundidad por medio de diferentes instrumentaciones musicales, amarrar el sentido y poner un poco de mi propia voz en la pieza final”, añadió.

El también artista de sonido ha quedado impactado con la acogida positiva que ha tenido “Driven”. “Estuvimos en el Festival de Cine de Venecia y ahora en el de Toronto, y el filme ha sido muy bien recibido tanto entre el público como los críticos. La industria de cine es muy difícil y alcanzar esto para Puerto Rico es un gran logro”, afirmó.

Mercado nació en España, hijo de padres puertorriqueños, y se mudó a la Isla con su familia cuando tenía 10 años. En 1996 se graduó del Berklee College of Music en Boston con una doble concentración en composición cinematográfica y gerencia musical. En el 2017, culminó su maestría en artes de sonido de Columbia University en Nueva York.

Debido a su ajetreada agenda de trabajo, el músico divide su tiempo entre su hogar en Guaynabo y su apartamento en California.

“Me siento muy honrado por las oportunidades que se me han dado. Con cada nuevo proyecto, pongo un granito de arena para hablar positivamente de nuestra Isla, nuestra clase artística y nuestra gran familia en la industria de cine de Puerto Rico”, puntualizó.