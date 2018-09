“The Marvelous Mrs. Maisel” brilla en los premios Emmy

LOS ANGELES (AP) — "The Marvelous Mrs. Maisel", una nueva serie de comedia sobre un ama de casa de los años 50 convertida en comediante de stand-up provocadora, se alzó con varios premios Emmy el lunes por la noche.

La estrella de la serie, Rachel Brosnahan, fue honrada como mejor actriz en una serie de comedia, Alex Borstein como mejor actriz de reparto y la creadora del programa, Amy Sherman-Palladino, se llevó premios a guion y dirección.

En una ceremonia que comenzó con una felicitación a los votantes de la academia televisiva por la selección de nominados más diversa en la historia de los Emmy, los primeros premios fueron todos para blancos.

"Quiero decir, seis premios, todos ganadores blancos, y nadie le agradeció aún a Jesucristo", dijo el coanfitrión Michael Che haciendo referencia a un chiste que hizo más temprano de que solo los afroestadounidenses lo hacen.

Brosnahan usó el final de su discurso de aceptación para elogiar la celebración de la serie al poder de las mujeres.

"Se trata de una mujer que encuentra su voz de nuevo, y es una de las cosas que está ocurriendo en todo el país ahora", expresó. Y exhortó a los espectadores a ejercer ese poder votando.

Bill Hader recibió el premio al mejor actor de comedia por "Barry", una comedia oscura sobre un asesino a sueldo que se tropieza con una carrera actoral.

Henry Winkler, también conocido como "The Fonz", se impuso como mejor actor cómico de reparto por "Barry", cuatro décadas después de haberse hecho famoso con su papel en "Happy Days".

"Si se quedan a la mesa el tiempo suficiente, las papas fritas vendrán a ustedes. Hoy llego a retirar la mesa", dijo un animado Winkler ante un auditorio que lo ovacionó de pie. A sus hijos les dijo: "Ya pueden irse a dormir, ¡papi ganó!".

La ceremonia abrió con una canción sobre la diversidad en los Emmy interpretada por estrellas que incluyeron a Kate McKinnon, Sterling K. Brown, Ricky Martin, Andy Samberg, RuPaul y John Legend. Los presentadores de noticias ficticios de "Saturday Nighy Live" Michael Che y Colin Jost fungieron como anfitriones y se burlaron de muchos de los programas y actores postualdos.

Apuntaron que NBC tenía más nominaciones que cualquier otro canal de señal abierta. "Es como ser la persona más sexy con soporte vital", bromeó Jost. (Netflix ha eclipsado a todos los canales tradicionales).

La ceremonia se transmitía en vivo por NBC desde el Teatro Microsoft en Los Angeles.

Entre los nominados latinos, el actor venezolano Édgar Ramírez y el astro puertorriqueño Ricky Martin Ramírez compitieron por el Emmy al mejor actor de reparto en una serie limitada por su trabajo en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" de FX, en la que Ramírez interpretó a Versace y Martin a su amante, Antonio D'Amico. Ambos competían con el actor de origen colombiano John Leguizamo, nominado por “Waco”. El premio fue para Jeff Daniels por “Godless”.

La estrella española Penélope Cruz estaba postulada a mejor actriz de reparto en una serie limitada por su representación de Donatella Versace, la hermana del diseñador, en "The Assassination of Gianni Versace”. Y su compatriota Antonio Banderas a mejor actor en una serie limitada o película hecha para televisión por su interpretación de Pablo Picasso en “Genius” de National Geographic. El primer galardón fue para Merritt Wever por “Godless”; el segundo para Darren Criss por “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.