Esta es la cifra que ha recaudado Bad Bunny con gira de la Nueva Religión

View this post on Instagram

Vivo como soñé a los 17🎶 💛 Gracias por todo @alesso 🙏🏻 jamas olvidaré esta noche! La música no tiene barreras! Eso es lo que algunos no entienden! Es por eso que estoy aquí! Porque el amor por la música puede mas que cualquier cosa! 🐰 #Tomorrowland 💛🇵🇷 #LatinoGang

A post shared by BAD | BUNNY (@badbunnypr) on Jul 22, 2018 at 9:06am PDT