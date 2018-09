De celebración El Despelote con la llegada de la Burbu

Con tremenda algarabía, orquestrada por el locutor Rocky The Kid y el equipo de producción de El Despelote, Angelique Burgos comenzó su primer día en La Nueva 94FM.

La primera sorpresa para la querendona, fue que todos el estudio se pusieron una peluca con pelo rubio rizado e hizieron el programa con el pelo postizo, como tributo a su emblática cabellera.

“Llevaba días levantándome temprano para ir acondicionando el sistema, pero anoche casi no dormí por miedo a que la alarma no me despertara”, contó la animadora para romper el hielo, quien tendrá que madrugar en esta vuelta a las ondas radiales en horario matutino.

A son de broma, también dijo que cuando coja “confi”, trepará los pies en la mesa.

“Ya mismo perdemos el respeto en el estudio”, comentó por su parte Rocky entre risas.

Luego de un año fuera de la radio, la otrora compañera de Jorge Pabón (Molusco) en El Goldo y La Pelúa, confesó que los más que extrañaba de hacer radio era la conexión directa con el público.

"Estamos bien contentos de estar con mi compueblana y compañera de clases", dijo Rocky a Metro.

Por otra parte, Burbu admitió a los oyentes que “en la escuela me molestaban por mi voz que porque tenía voz de macharrán”.

Asimismo dijo que uno de sus mayores complejos en la escuela era el pelo. “Me acomplejaba de mi pelo y de mi voz”, compartió.

Como parte de la celebración de bienvenida amenizaron Los Pleneros del Más Allá.