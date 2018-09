La Mala: “No estoy pidiendo barra libre, estoy pidiendo los mismos derechos”

Para María Rodríguez Garrido, mejor conocida como Mala Rodríguez o La Mala, la canción “Gitanas” celebra la lucha de la mujer.

“Es un homenaje a las gitanas, y ellas han sido las primeras feministas que he conocido”, expuso la rapera flamenca que se ha dado a conocer por alzar la voz por la igualdad de derecho.

“Han pasado muchas cosas y creo que ya no somos como antes. Tenemos que continuar avanzando y a mí me ha tocado de lleno”, expresó al relatar la historia de una madre chilena cuya hija fue asesinada.

El testimonio “fue muy emotivo y me hizo reflexionar mucho”, contó.

“Para mí este tema de ‘Gitanas’ ha sido absolutamente necesario sacarlo porque me coloca en mi tierra, con mis chicas, gritando fuerte y hablando de una cosa real que nos toca a todas”, sostuvo.

Asimismo, asegura que algo sucede cada vez que interpreta la canción.

“Me emociona y me carga las pilas. Miro alrededor y siento fuerza, siento rabia y esa energía de conexión con otras chicas, que nos hace pensar en lo privilegiadas que somos”, manifestó.

A su juicio, “todo el mundo debería ser feminista, pero el problema es que la gente ni siquiera sabe lo que significa”.

“Si entendieran que es algo normal y no es tan raro pedir la igualdad de derechos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vamos a tener los mismos derechos? Es que no estoy pidiendo barra libre, estoy pidiendo los mismos derechos, y es algo que debe ser normalizado”, afirmó.

En ese sentido, consideró: “Como artista, me toca visibilizar porque creo que es la manera en que podemos buscar soluciones”.

“Estoy muy feliz porque creo que las chicas no tienen tanto problema en admitir que son feministas. La gente hoy día tiene mayor cultura, y está mejor informada”.

Sin temor a quedar encasillada o ser etiquetada, señaló: “Para mí sería hasta honorable que me puedan etiquetar como feminista y no me importaría. Creo que, cuando pasen los años, les va a dar mucha vergüenza a aquellos que no han defendido los derechos de la mujer”.

Por otro lado, hizo un llamado a educar desde la igualdad.

“Para mí lo más loco es que, en la actualidad, siguen siendo las voces masculinas las canciones más escuchadas. Esto, porque se ha educado para escuchar las voces masculinas, más que escuchar a las mujeres. Esto es algo más profundo. La gente está comenzando a despertar, pero falta mucho por hacer todavía. Va a tardar en llegar la equidad porque hay que partir de la educación y hay que educar desde la igualdad”, destacó.

De su espectáculo musical que se presentará el 5 de octubre en Bahía Urbana, adelantó que “será una noche de mucho poderío. Siento mucha alegría por volver a la isla”.