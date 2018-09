Cardi B ataca a Nicki Minaj durante evento de moda

Las raperas Nicki Minaj y Cardi B se vieron implicadas en un altercado que llegó a las manos ayer por la noche, en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York. Cardi B abandonó el evento con un golpe en la cara.

Según un testigo del incidente, Minaj estaba terminando una conversación con alguien cuando Cardi B intentó atacarla, ante lo que los guardas de seguridad de Minaj intervinieron. La fuente pidió hablar bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir la trifulca en público.

Un vídeo que circulaba por redes sociales mostró como Cardi B arremetía contra alguien y era retenida durante la fiesta Icons, organizada por la revista Harper's Bazaar. Al parecer, Cardi B ataca y luego le arrojó uno de sus zapatos a Minaj. En otra grabación se ve como la seguridad escolta a la rapera fuera del evento.

Cardi B, vestida con un voluminoso vestido rojo de Dolce & Gabanna, fue vista saliendo de la fiesta con lo que parecía ser un golpe en la cabeza. Iba descalza.

Ella y Minaj están enfrentadas desde que Cardi B comenzó a acaparar éxitos en el último año.

En una publicación en Instagram, Cardi B no mencionó directamente a Minaj pero aludió a la pelea y dijo que comenzó porque se menospreciaron sus aptitudes como madre. Cardi B dio recientemente a luz a su primera hija con el también rapero Offset.

"Pero cuando mencionas a mi hija, eliges darle like a comentarios sobre mi como madre que soy, haces comentarios acerca de mu habilidad para cuidar de mi hija es cuando todas las apuestas se van a la mie***", lee una de las líneas en la publicación.

Minaj no realizó comentarios sobre el incidente.

Vea los demás vídeos:

Full Video of Cardi B & Nicki Minaj fighting at New York Fashion week.

Someone mentioned kulture & Cardi B is not having it at all. 😱 Part 3. pic.twitter.com/hCKPqRTHbc

— World Music Plug (@Worldmusicplugg) September 8, 2018