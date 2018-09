Adamari López muestra sus anillos

La animadora Adamari López reaccionó a los rumores de su boda con su pareja, el bailarín español Toni Costa.

Fue en el programa Un Nuevo Día que su compañera Rashel Díaz notó el nuevo anillo que lleva puesto López y le preguntó si se había casado en secreto con el padre de su hija, Alaïa.

"¿Qué te casaste, yo te veo doble anillo?", le preguntó Díaz a la exactriz boricua.

"Bueno tengo doble anillo, pero no quiere decir que me he casado", soltó López al tiempo en que aclaró que los anillos fueron un regalo que le hizo una amiga "mamá de unos gemelitos de la escuela que nos regalo este anillo para Toni y a mí, para mi cumpleaños. Nos lo regaló a los dos, aunque era mi cumpleaños".

Y es que luego de que ambos posaran con sus anillos: "ahora todo el mundo piensa que nos hemos casado".

Sobre este tema, López comunicó que Toni dijo que "para él ya estábamos casados, que el tener nuestra hija es como un matrimonio".

"Si ustedes piensan que me he casado pues no, desmiento que me he casado, pero que estoy feliz", indicó.

"Estoy super feliz con Toni, contenta con mi familia, y que de momento no tenemos planes para boda, pero que nos amamos mucho y que sí que pensamos que de alguna manera estamos casados por el amor que nos tenemos y por la hija que nos une", aseguró Adamari.